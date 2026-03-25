Počasí přinese sněžení do části republiky. Spadne až 20 centimetrů sněhu

Poslední ryze březnový víkend přinese ochlazení a na některá místa i sněhovou nadílku. Spadne až 20 centimetrů nového sněhu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Podle meteorologů už je s jistotou možné říct, že výraznější sněžení se vyskytne ve čtvrtek a v pátek jen v nejvýchodnějších oblastech republiky a hlavně ve vyšších polohách. Důvodem bude tlaková níže, která se bude vyskytovat přibližně v oblasti západního Slovenska a bude svým okrajem ovlivňovat hlavně východní Moravu a Slezsko.
"V Beskydech by mohlo napadnout i několik desítek cm nového sněhu - v nejvyšších polohách Beskyd a na Jablunkovsku jsou aktuálně docela vysoké pravděpodobnosti i pro 20 cm nového sněhu za celou epizodu. Otázka je, kolik cm by mohlo napadnout i v nižších polohách na Zlínsku, i zde je lokálně možnost až k 10 cm nového sněhu," uvedli experti.
Je nutné počítat s tím, že část sněhu zpočátku odtaje. Nejistota panuje ohledně přesné hranice sněžení. "Zajímavé budou na druhou stranu zejména návětrné efekty na severovýchodním a východním návětří Moravskoslezských Beskyd, díky kterým mohou být úhrny nakonec lokálně vyšší," poznamenali meteorologové.
"Nad celou situací samozřejmě i nadále panuje určitá nejistota (celkové množství srážek, načasování, hranice sněžení, apod.), úhrny ve vyšších desítkách cm jsou ale v tuto chvíli víceméně již vyloučené - snad s výjimkou Beskyd a okolí, kde by mohlo s menší pravděpodobností napadnout i kolem 30 cm," dodali.
Březnové počasí v České republice nadále potvrzuje svou pověst proměnlivého období. Podle nejnovějších dat ČHMÚ.cz nás čeká víkend ve znamení velké oblačnosti a teplot, které se budou držet v poměrně úzkém rozmezí. Jaro se sice hlásí o slovo, ale zimní doplňky ještě rozhodně neschovávejte, zejména pokud se chystáte do vyšších poloh.
Zdroj: Libor Novák