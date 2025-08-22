Počasí se o víkendu citelně ochladí. Teploty klesnou pod 20 stupňů

Libor Novák

22. srpna 2025 7:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Teploty o víkendu budou tropům na hony vzdálené. Podle ČHMÚ.cz denní maxima klesnou místy pod dvacet stupňů.

Předpověď na sobotu:

Proměnlivá oblačnost, na severu místy, jinde jen ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na neděli:

Polojasno až oblačno, na severovýchodě zpočátku ojediněle přeháňky. Během dne od západu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

