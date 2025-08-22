Teploty o víkendu budou tropům na hony vzdálené. Podle ČHMÚ.cz denní maxima klesnou místy pod dvacet stupňů.
Předpověď na sobotu:
Proměnlivá oblačnost, na severu místy, jinde jen ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Polojasno až oblačno, na severovýchodě zpočátku ojediněle přeháňky. Během dne od západu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Přesně před 57 lety zažila naše země sovětskou okupaci, která zlomila její sebevědomí a připravila ji o svobodu na více než dvě desetiletí. Dnes, kdy Rusko znovu vede válku v Evropě a část české společnosti je ochotna otevřít dveře komunistům, stojíme před zásadní volbou. Říjnové volby rozhodnou, zda ubráníme demokracii a svobodu, nebo dopustíme, aby se ponižující minulost vrátila.
Zdroj: Jakub Jurek