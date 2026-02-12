Počasí se o víkendu navrátí k zimě. Meteorologové už plánují výstrahu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. února 2026 19:26

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku momentálně panuje spíše jarní počasí, ale ještě v tomto týdnu nastane zvrat. Potvrzuje to i předběžné varování meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kteří v sobotu a neděli očekávají sněžení.  

Meteorologové momentálně předpokládají vydání výstrahy pro Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj i Vysočinu. "Od severu se bude postupně rozšiřovat sněžení, které může být v sobotu večer a v noci na neděli přechodně i silné a bude se tvořit souvislá sněhová pokrývka," uvádí se na webu ČHMÚ.

Hydrometeorologický ústav upozorňuje, že jde zatím o předběžné varování. Lidé mají nadále sledovat upřesňované předpovědi počasí. Ještě také není jasné, kolik centimetrů sněhu by mělo o víkendu napadnout. 

Zima momentálně v Česku zrovna nepanuje. Už ve středu dosáhly nejvyšší teploty v jižních a jihozápadních Čechách hodnot nad 10 stupňů. Podle předpovědi budou denní maxima podobná i dnes. Večer se ale na horách začne objevovat déšť se sněhem nebo sněžení. Relativně teplo bude i v pátek, ale večer se začne rychle ochlazovat.

"Ochlazení pocítíme v průběhu víkendu, kdy sobotní ranní teploty budou kolem 0 °C a v neděli už budou ranní minima kolem -5 °C, při vyjasnění až k -9 °C," informoval ústav na síti X. 

před 12 hodinami

Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy

Související

Více souvisejících

Počasí Zima sníh ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Martina Sáblíková

Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry

Poté, co musela česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková v úvodu právě probíhajících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo oželet kvůli nemoci závod na tříkilometrové trati, se nedalo čekat, že v závodě na její nejoblíbenější pětikilometrové trati dojde na zázraky. Chtěla se závodu zúčastnit už jen proto, že je na posledních olympijských hrách a že se chtěla se svou oblíbenou tratí rozloučit. Představila se až v poslední rozjížďce s italskou hvězdou Francescou Lollobrigidaovou, která potvrdila, že načasovala svoji formu nejlépe, jak jen mohla. Po tříkilometrové trati, kde triumfovala s olympijským rekordem, ovládla v Miláně i pětikilometrovou trať. Své oslabené české soupeřce ujela o parník a bere zlato i z tohoto závodu. Sáblíkové čas 7:07,08 stačil až na 11. místě.

před 27 minutami

před 1 hodinou

Olympiáda, ilustrační fotografie.

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

James Van Der Beek

Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět

Z Hollywoodu přišla ve středu smutná zpráva. Ve věku pouhých 48 let zemřel populární herec James Van Der Beek, který v posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva. O úmrtí herce informovala světová média, například britská stanice BBC. 

před 2 hodinami

Casey Wasserman

Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane

Casey Wasserman, jedna z nejvlivnějších postav amerického sportovního průmyslu, zůstane ve funkci předsedy organizačního výboru olympijských her v Los Angeles pro rok 2028 (LA28). Rozhodlo o tom výkonné kolegium správní rady po přezkoumání Wassermanových vazeb na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou. Informace o jejich kontaktu se na veřejnost dostaly prostřednictvím dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti USA koncem ledna.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.

před 4 hodinami

Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

před 5 hodinami

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

před 5 hodinami

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

před 6 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

před 7 hodinami

WhatsApp

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

před 8 hodinami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 10 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 10 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 12 hodinami

Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy

Česko čeká v nadcházejících dnech výrazná změna počasí, která s sebou přinese návrat zimních teplot a sněžení. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ.cz začne ochlazování již během soboty, kdy bude obloha převážně zatažená. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy