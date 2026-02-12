Počasí se o víkendu navrátí k zimě. Meteorologové už plánují výstrahu

V Česku momentálně panuje spíše jarní počasí, ale ještě v tomto týdnu nastane zvrat. Potvrzuje to i předběžné varování meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kteří v sobotu a neděli očekávají sněžení.
Meteorologové momentálně předpokládají vydání výstrahy pro Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj i Vysočinu. "Od severu se bude postupně rozšiřovat sněžení, které může být v sobotu večer a v noci na neděli přechodně i silné a bude se tvořit souvislá sněhová pokrývka," uvádí se na webu ČHMÚ.
Hydrometeorologický ústav upozorňuje, že jde zatím o předběžné varování. Lidé mají nadále sledovat upřesňované předpovědi počasí. Ještě také není jasné, kolik centimetrů sněhu by mělo o víkendu napadnout.
Zima momentálně v Česku zrovna nepanuje. Už ve středu dosáhly nejvyšší teploty v jižních a jihozápadních Čechách hodnot nad 10 stupňů. Podle předpovědi budou denní maxima podobná i dnes. Večer se ale na horách začne objevovat déšť se sněhem nebo sněžení. Relativně teplo bude i v pátek, ale večer se začne rychle ochlazovat.
"Ochlazení pocítíme v průběhu víkendu, kdy sobotní ranní teploty budou kolem 0 °C a v neděli už budou ranní minima kolem -5 °C, při vyjasnění až k -9 °C," informoval ústav na síti X.
Česko čeká v nadcházejících dnech výrazná změna počasí, která s sebou přinese návrat zimních teplot a sněžení. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ.cz začne ochlazování již během soboty, kdy bude obloha převážně zatažená.
Zdroj: Libor Novák