Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky

Počasí v Česku bude ještě dnes na únor nebývale teplé, ale na obzoru už je zásadní změna. Meteorologové dokonce vyhlížejí nebezpečné jevy, které mají nastat o víkendu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Meteorologové upozornili, že ve čtvrtek vydali výhled nebezpečných jevů na možné plošnější sněžení během víkendu. Zároveň zdůraznili, že zatím nejde o typickou výstrahu.
"Výhled nebezpečných jevů má v hierarchii výstražného řetězce nižší postavení, než samotné výstrahy (i proto nemá typickou žlutou/oranžovou nebo červenou barvu). Cílem je upozornit ve větším předstihu, ale zároveň s větší nejistotou na možnou výraznější meteorologickou situaci. Platnost výhledu bývá obecnější a územní platnost také. Na výhled zpravidla navazuje později už vydaná výstraha," vysvětlil hydrometeorologický ústav na síti X.
Podle předpovědi se očekává, že v souvislosti s frontální vlnou na studené frontě by mohlo sobotního odpoledne do nedělního rána na jihovýchodě a východě republiky postupně nasněžit, zatímco se bude od severozápadu ochlazovat.
Zdroj: Libor Novák