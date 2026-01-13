Počasí se v příštích dnech neuklidní. Hrozí mrznoucí mlhy i další ledovka

Nadcházející dny přinesou do Česka velmi náročné meteorologické podmínky, které pocítí zejména řidiči a chodci. Úterní ráno a dopoledne bude kritické především v Čechách, na Vysočině a na jihozápadní Moravě, kde hrozí silná ledovka. Meteorologové varují, že vrstva ledu může dosahovat tloušťky až 5 mm.
Během dne sice bude srážek od západu ubývat, ale večer se mohou začít tvořit mrznoucí mlhy. Teploty se budou pohybovat většinou nad nulou, tepleji bude v Pošumaví, zatímco na Moravě může stále mrazit.
Středa se ponese ve znamení zatažené oblohy a častých mlh. Odpoledne a večer dorazí od severozápadu další vlna deště, který bude hlavně na Moravě opět namrzat a tvořit nebezpečnou ledovku. Na horách se očekávají srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty klesnou k -4 °C, přes den se vyšplhají maximálně k 5 °C, ovšem moravské regiony zůstávají chladnější s denními maximy kolem bodu mrazu.
Čtvrteční počasí zůstane nevlídné, zpočátku s deštěm, který na Moravě stále může namrzat. Nad 800 metrů bude sněžit, ale během dne srážky postupně ustanou a oblačnost se může přechodně protrhat. Oproti předchozím dnům se mírně oteplí, denní teploty v Čechách dosáhnou až 6 °C. Noční mrazy budou jen mírné, rtuť teploměru se udrží kolem nuly.
Závěr pracovního týdne a začátek víkendu se ponese v duchu šedé, inverzní oblohy. V pátek i v sobotu počítejte se zataženým nebem, mrznoucími mlhami a ojedinělým mrholením, které může namrzat. V sobotu se na Moravě mohou srážky vyskytovat častěji a objevit se může i poprašek sněhu. Teploty se budou držet v rozmezí od -1 do +4 °C, při vyjasnění v noci může mrznout citelněji.
Dlouhodobý výhled až do příštího úterý nenabízí žádnou výraznou změnu. Nadále bude převládat zataženo s nízkou oblačností a mlhami. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo sněžení, přičemž riziko mrznoucích srážek zůstává aktuální po celé období. Denní teploty se budou stabilně pohybovat kolem bodu mrazu, v noci pak očekáváme slabý mráz do -4 °C.
