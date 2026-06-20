Počasí: Silné bouřky dorazily do Česka. Na západě padají dvoucentimetrové kroupy

První výraznější bouřky dnešního dne se na českém území již rozvíjejí v Jihočeském kraji, kde zasáhly zejména Prachaticko a Volyňsko. Vzhledem ke stávajícím atmosférickým podmínkám je v těchto oblastech nutné počítat s rizikem pádu krup o průměru přesahujícím 2 centimetry a také s velmi intenzivními přívalovými srážkami.
Během odpoledních a večerních hodin se bude bouřková činnost dále rozšiřovat, přičemž vůbec nejvyšší intenzitu meteorologové očekávají na území Čech. Očekává se vznik spíše chaotických a vesměs pomalu postupujících multicelárních bouří, které se v průběhu dne mohou spojovat a vytvářet rozsáhlejší bouřkové systémy.
Vývoj těchto projevů je dán přítomností značného množství dostupné energie v kombinaci s nízkou relativní vlhkostí vzduchu v přízemní vrstvě. Zatímco vysoká lability atmosféry poskytuje ideální podmínky pro tvorbu velkých krup nad 2 centimetry, suchý vzduch u země může naopak vyvolat prudké nárazy větru na čele sestupných proudů uvnitř jednotlivých bouřkových buněk. Pomalý pohyb a vysoký obsah srážkové vody v atmosféře navíc lokálně zapříčiní dosti vysokou intenzitu deště.
V sobotu odpoledne a večer se tak zejména v Čechách budou místy tvořit ojedinělé velmi silné bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 milimetrů, v ojedinělých případech i vyššími, kroupami a nárazy větru dosahujícími rychlosti kolem 80 kilometrů za hodinu.
O něco slabší, ale stále silné bouřky zasáhnou samotný západ Čech a západní polovinu Moravy. V těchto regionech se mohou objevit přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů, ojediněle i více, spolu s kroupami a poryvy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu.
Bouřkový charakter počasí bude pokračovat také v neděli během odpoledne a večera, kdy se místy opět vyvinou bouřky, ojediněle i silné. Doprovázet je budou přívalové srážky kolem 40 milimetrů, lokálně i vydatnější, kroupy a nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, přičemž tato výstraha platí pro celé území s výjimkou Moravskoslezského kraje.
Kromě bouřek sužují zemi také extrémní teploty, které v sobotu na většině území překročí hranici 31 stupňů Celsia, přičemž chladněji zůstane pouze na západě Karlovarského kraje. Na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách pak mohou maxima vyšplhat až nad 34 stupňů Celsia.
V neděli se tropické počasí udrží zejména v Čechách a na jižní Moravě, kde rtuť teploměru opět pokoří hranici 31 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák