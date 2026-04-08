Počasí: Tento týden noční mrazy přetrvají, v tom příštím se ale citelně oteplí

Libor Novák

8. dubna 2026 7:00

Jaro v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Počasí v nadcházejících dnech nabídne typicky proměnlivý jarní charakter s výraznějšími rozdíly mezi dnem a nocí.

 Středa začne jasnou až polojasnou oblohou, ovšem během dne se na severovýchodě a východě republiky zatáhne a ojediněle se objeví slabé přeháňky. Ve vyšších polohách nad 500 metrů mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty vystoupají na 10 až 14 °C, ale na severu zůstanou kolem 8 °C.

Čtvrtek přinese podobné denní teploty mezi 10 a 14 °C, ovšem noc bude mrazivá. Nejnižší teploty klesnou na +2 až -2 °C, v údolích ojediněle až k -4 °C. Ráno se na severovýchodních horách mohou objevit sněhové přeháňky, zatímco během dne začne v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Vítr bude vát mírný ze severních směrů.

Pátek bude nejvíce deštivým dnem týdne. Očekává se zatažená až oblačná obloha, přičemž v Čechách se od západu rozšíří občasný déšť. Na horách nad 800 metrů, zpočátku i nad 500 metrů, bude sněžit. Denní maxima se propadnou na 7 až 11 °C. Na Moravě a ve Slezsku může být v noci při vyjasnění až -4 °C, večer však srážky i mraky začnou od západu opět mizet.

Víkend slibuje návrat ke slunečnějšímu počasí. Sobota bude jasná až polojasná s denními teplotami 9 až 14 °C, v noci však v údolích hrozí mrazy až -5 °C. Neděle si udrží podobný ráz s maximy do 14 °C, pouze na severovýchodě území může být přechodně více oblačnosti s ojedinělou přeháňkou, která bude nad 800 metrů sněhová.

Výhled na začátek příštího týdne naznačuje postupné oteplování. Od pondělí do středy bude převládat oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Zatímco v pondělí se nejvyšší teploty udrží mezi 11 a 16 °C, v závěru období by mohly v odpoledních hodinách vyšplhat až k příjemným 18 °C. Noční mrazy už budou spíše výjimečné při zmenšené oblačnosti.

Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují

Zdroj: Libor Novák

