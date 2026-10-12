Počasí: Tento týden se ochladí, teploty začnou klesat i pod nulu

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé podzimní počasí, které na mnoha místech doprovodí ranní mlhy, chladné noci a ojedinělé srážky včetně prvního sněhu na horách. Meteorologové vydali podrobnou předpověď pro nadcházející dny, během nichž se teploty přes den budou pohybovat nejčastěji mezi 10 a 19 stupni Celsia, zatímco rána místy přinesou i přízemní mrazíky.
Dnešní počasí nabídne na severu a severovýchodě republiky nejvíce oblačnosti a ojedinělé slabé přeháňky, které mohou být v polohách nad jedenáct set metrů nad mořem i sněhové. Rtuť teploměrů se během dne vyšplhá na 10 až 15 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě se oteplí až na 17 stupňů. V tisíci metrech nad mořem se odpolední teploty budou pohybovat kolem 6 stupňů.
V úterý ráno klesnou nejnižší noční teploty na 5 až 1 stupeň Celsia, přičemž při bezvětří se ochladí až na -2 stupně a objeví se četné mlhy. Přes den se vyjasní a nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, avšak v oblastech s trvalejší nízkou oblačností naměříme pouze 10 až 13 stupňů.
Středa pak přinese oblačno až zataženo se slabým deštěm a nočními teplotami od 9 do 4 stupňů v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku se budou pohybovat od 4 do -1 stupně. Den nabídne odpolední maxima mezi 12 a 17 stupni, ojediněle až 19 stupňů Celsia.
Druhá polovina pracovního týdne přinese slunečnější ráz, i když rána zůstanou chladná s teplotami mezi 7 a 2 stupni Celsia a ojedinělými přízemními mrazíky. Ve čtvrtek a v pátek vystoupí nejvyšší denní teploty na 14 až 19 stupňů Celsia, ovšem při déletrvajících mlhách se zastaví na 11 až 14 stupních. Páteční odpoledne ale od severozápadu přinese postupně přibývající oblačnost jako předzvěst blížící se změny.
Víkend podle výhledu meteorologů přinese výraznější ochlazení a převážně oblačné počasí s občasným deštěm. Na horách se lidé musejí připravit na sněhové srážky a noční teploty klesající k 8 až 3 stupňům Celsia. Nejvyšší denní teploty se zpočátku udrží mezi 12 až 16 stupni, avšak postupně poklesnou na 9 až 13 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák