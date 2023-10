Počasí v Evropě dál zabíjí. Bouře Babet má už čtyři mrtvé, působí záplavy a trhá protipovodňové bariéry

Poslední obětí se stala 33letá žena, která zahynula, když jí v pátek odpoledne na ostrově Fehmarn v Baltském moři spadl strom. V Anglii a Skotsku byla ve čtvrtek a v pátek hlášena tři úmrtí související s bouřkou.

Na jihu Norska bylo 11 000 lidí bez elektrického proudu, a silný vítr způsobil pád střech na některých domech a v jižním Norsku sněžilo.

Na jihu Baltského moře silný vítr vlny protrhl protipovodňové bariéry v pobřežních oblastech Dánska a severního Německa, což vedlo k záplavám. V některých dánských městech stoupla hladina vody o více než dva metry na nejvyšší zaznamenanou úroveň za posledních sto let. V zaplavených oblastech byly kvůli bezpečnosti přerušeny dodávky elektřiny.

Záchranné služby v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko oznámily evakuaci asi 2000 lidí. V silně postižených oblastech Dánska byli lidé evakuováni z domů a kempů a desítky lidí byly bez proudu. Město Haderslev na jihu Dánska rozhodlo o evakuaci celého pobřeží.

Situace na pobřeží je nyní tak vážná, že je nebezpečné se na něm pohybovat. Všechny postižené oblasti byly evakuovány a záchranná služba stahuje své posádky. Dánský meteorologický ústav varoval před silným větrem a zvýšenou hladinou vody po celý víkend.

V postižených oblastech Německa, Dánska, Norska a jižního Švédska byla dočasně přerušena trajektová a železniční doprava. Kodaňské letiště v pátek zrušilo 142 letů kvůli bouře, ale v sobotu ráno obnovilo provoz.

Ve Skotsku stále platil nejvyšší stupeň pohotovosti, což znamená ohrožení života. Meteorolog Jonathan Vautrey z agentury Met Office uvedl, že v některých částech východního a severního Skotska během bouře napršelo tolik deště, kolik by obvykle napršelo za měsíc a půl. Očekávají se další prudké lijáky, které by mohly v těchto oblastech za tři dny přinést množství srážek, které by obvykle spadlo za dva měsíce.