Bouře, která se v neděli a v pondělí prohnala Evropou, si vyžádala nejméně deset lidských životů.

V Německu v noci na dnešek hasiči vyjížděli k popadaným stromům zejména na jihu. U Freiburgu a na bavorských hranicích s Českem a Rakouskem jsou kvůli tomu uzavřeny některé silnice. Celkově je dnes ale podle agentury DPA situace v Německu ve srovnání s pondělím výrazně klidnější. Provoz na železnici by se měl vrátit do normálního stavu, ojedinělé problémy kvůli vyvráceným stromům se ovšem podle mluvčího německých drah nedají vyloučit.

Podle německých meteorologů bude bouřlivé počasí panovat i v několika příštích dnech, vítr ale již nebude dosahovat takové rychlosti jako ten, který doprovázel bouři Sabine. Na pobřeží Severního moře nicméně musí lidé dál počítat s nebezpečím záplav, na další povodně ze vzedmutých vod Labe se připravují v Hamburku.

I v Rakousku dnes čekají dozvuky bouře Sabine. Rychlost větru na horách by podle meteorologů mohla dosáhnout až 150 kilometrů za hodinu. Silný vítr předpokládají především v Horních a Dolních Rakousech, které hraničí s jižními Čechami a jižní Moravou. Několik silnic je kvůli popadaným stromům stále uzavřeno v rakouské části Podyjí. Nejsilněji má dnes vítr vát na severní straně alpských vrcholů, extrémní stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro sever Vorarlberska a Tyrolska.

Destructive winds in Rohrbach, Austria today. Wait for it in the second part of the video. WOW! Video by Melanie Kuschl. pic.twitter.com/ZGMwXGgo2F