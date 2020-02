Zmatky kolem orkánu v Evropě. Proč se jmenuje Sabine i Ciara?

Objednat si jméno pro tlakovou výši stojí asi 356 eur (8913 korun), pro níži necelých 237 eur (5934 korun). Letos nesou níže ženská jména, název současné bouře pochází od jisté Sabine Kaufmannové. Žádné podrobnosti o ní meteorologický institut Svobodné univerzity nezveřejnil.

Se jménem Ciara přišel britský meteorologický ústav. Odborníci vybírají pro bouře jednoduchá jména, aby to usnadnilo komunikaci s veřejností.

V Německu s nápadem dávat tlakovým nížím a výším jména přišla v roce 1954 tehdejší studentka a pozdější hlasatelka předpovědi počasí na veřejnoprávní televizi ZDF Karla Wegeová. Navrhla, aby níže nesly ženská jména, výše mužská.

Tento zvyk se udržel do roku 1998, kdy narazil na odpor feministek. V reakci na to meteorologové používání mužských a ženských jmen pro označování tlakových výší a níží střídají. V letech se sudým letopočtem, tedy i v roce 2020, se budou níže jmenovat po ženách, výše po mužích. Příští rok to bude zase obráceně.