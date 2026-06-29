Počasí v noci přineslo další extrémy. Meteorologové naměřili až 27 stupňů

Česká republika má za sebou mimořádně horkou noc, která byla nejteplejší v rámci současné vlny veder. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byl status tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 °C, zaznamenán na 129 ze 269 stanic, což představuje celých 48 procent z celkového počtu.
Na dvanácti místech se rtuť teploměru neochladila dokonce ani pod 25 °C, přičemž absolutní maximum hlásila stanice Praha-Klementinum s hodnotou 27,0 °C. Velmi vysoké teploty zaznamenal také Brod nad Dyjí s 26,3 °C a Praha-Karlov s 26,2 °C.
Naopak nejnižší noční minimum naměřili meteorologové na šumavské stanici Kvilda-Perla, kde teplota klesla na 8,0 °C, zatímco v polohách do 600 metrů nad mořem bylo nejchladněji v Teplicích nad Metují, konkrétně v části Zdoňov, kde naměřili 14,8 °C.
Kolem páté hodiny ranní se teploty na většině území pohybovaly v rozmezí 19 až 24 °C, ojediněle kolem 17 °C, avšak v centrech některých měst tou dobou již opět začínaly stoupat.
Během dnešního dne se očekávají výrazné teplotní rozdíly mezi jednotlivými regiony. Zatímco na Moravu a do Slezska dorazí extrémní horka s maximy mezi 35 a 39 °C, do Čech přinese zvlněná studená fronta alespoň částečné ochlazení.
Nejvýraznější pokles teplot pocítí obyvatelé na západě a severozápadě Čech, kde se nejvyšší denní teploty udrží kolem 29 °C, na zbytku českého území pak vystoupají na 31 až 36 °C. Počáteční jasnou až polojasnou oblohu začne od západu postupně střídat přibývající oblačnost.
V západní polovině Čech se mohou přeháňky a bouřky objevovat již během rána a dopoledne, během odpoledních a večerních hodin se pak lokální srážky rozšíří i na zbytek území. Meteorologové varují, že se ojediněle vyvinou i velmi silné bouřky, které mohou doprovázet nebezpečné jevy v podobě přívalových srážek, krup větších rozměrů a silných nárazů větru.
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Zdroj: Jan Hrabě