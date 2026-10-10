Počasí v příštím týdnu. Deštník se bude hodit, naznačuje předpověď

Pravé podzimní počasí nabídne i první polovina dalšího říjnového týdne. Nejvyšší teploty už se nedostanou přes 20 stupňů, lidem se vyplatí mít po ruce deštník. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí bude polojasno až oblačno, přičemž na severovýchodě území republiky hrozí během dne přeháňky. Spadne však maximálně pět milimetrů srážek. Odpolední maxima nepřekročí 15 stupňů, jen na jižní Moravě může být nepatrně tepleji. K večeru má ubývat oblačnosti, místy až do vyjasnění.
Úterý se obejde bez deště. Noční a ranní teploty mohou zejména v Čechách klesnout pod nulu, konkrétně až na -2 °C. Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 °C. Večer se v západní polovině Čech očekává přibývání oblačnosti od severozápadu.
Středa se neobejde bez varování před přízemními mrazíky na Moravě a ve Slezsku. Meteorologové očekávají oblačno až zataženo, zpočátku na Moravě a ve Slezsku i polojasno. V Čechách se místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Odpoledne a večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 11 až 16 °C, v Čechách ojediněle až 18 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě