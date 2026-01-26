Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let

26. ledna 2026 18:24

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.

V Pensylvánii v okrese Lehigh potvrdil koroner Dan Buglio tři úmrtí spojená s odklízením sněhu. Jednalo se o osoby ve věku 60 až 84 let, které zkolabovaly v důsledku nadměrné fyzické námahy při odhazování sněhu. Koroner v této souvislosti varoval veřejnost, aby zejména starší lidé a osoby se zdravotními potížemi při úklidu sněhu dbali zvýšené opatrnosti, dělali si časté přestávky a vyhnuli se přepínání sil, které může vést k fatálním srdečním příhodám.

Doprava napříč celou zemí je vážně ochromena, bylo zrušeno více než 10 000 letů a mnoho silnic zůstává neprůjezdných. Nejhorší situace v letecké dopravě panuje v New Yorku, kde se obyvatelé některých čtvrtí probudili do přívalu sněhu dosahujícího výšky až 30 centimetrů. Přestože městští pracovníci celou noc odklízeli sníh z chodníků a veřejná doprava v Manhattanu jezdí v rámci možností podle jízdního řádu, cestující musí počítat se značným zpožděním a komplikacemi.

Newyorský starosta Zohran Mamdani vyzval obyvatele, aby raději zůstali doma a vyhnuli se zbytečnému cestování. V nadsázce jim doporučil, aby čas v teple využili ke čtení románu „Heated Rivalry“ od Rachel Reidové, jehož seriálová adaptace o milostném vztahu hokejistů se aktuálně vysílá na streamovacích službách. Mamdani zdůraznil, že extrémní mrazy jsou nejnebezpečnější pro lidi bez domova a zranitelné sousedy, o které by se komunita měla v těchto dnech postarat.

Bez elektřiny se ocitlo přes 800 000 odběratelů, přičemž nejvíce zasaženým státem je Tennessee, kde je bez proudu téměř čtvrt milionu lidí. Výpadky jsou hlášeny také z Mississippi, Texasu a Louisiany. Národní meteorologická služba (NWS) varuje, že v Ohiu a Pensylvánii budou přetrvávat extrémně nízké teploty a mrazivý vítr, který může způsobit omrzliny na nechráněné kůži během několika minut. Hrozí také praskání vodovodního potrubí v důsledku dlouhodobého mrazu.

Šokující je intenzita bouře i pro Kanadu. Letiště Pearson v Torontu zaznamenalo v neděli rekordní denní úhrn sněhu ve výši 46 centimetrů, což překonalo dosavadní rekord z ledna 1966. Celkově už v Torontu letos v lednu napadlo přes 88 centimetrů sněhu, což z něj činí nejsněživější leden v historii měření od roku 1937. Město vyhlásilo stav významné meteorologické události, uzavřelo školy a nasadilo veškerou techniku na zprovoznění hlavních tahů a metra.

Meteorologové vysvětlují, že extrémní přívaly sněhu v oteplujícím se světě nejsou paradoxem. Ačkoliv průměrné globální teploty rostou, teplejší atmosféra dokáže zadržet více vlhkosti. Pokud se pak setká s arktickým vzduchem, výsledkem jsou mnohem intenzivnější srážky, které se při teplotách pod nulou mění v masivní sněžení. Tento jev je patrný zejména u takzvaného „lake-effect snow“, kdy studený vzduch přechází přes relativně teplejší nezamrzlé vody Velkých jezer.

Zatímco během pondělí začne sněžení v mnoha oblastech ustávat, střední a východní části USA se musí připravit na spalující mrazy. Meteorologové očekávají, že teploty s pocitovou složkou větru klesnou až k -14 stupňům Celsia. Odborníci radí obyvatelům v zasažených regionech, aby se oblékali do více vrstev, zajistili teplo a vodu pro venkovní zvířata a pravidelně kontrolovali své starší příbuzné a sousedy, zda mají dostatek tepla a zásob.

V Texasu musely být kvůli nepřízni počasí odloženy i významné sportovní události, jako je zápas NBA mezi Dallas Mavericks a Milwaukee Bucks, protože týmy nebyly schopny bezpečně opustit město. Federální vláda již schválila vyhlášení stavu nouze v sedmnácti státech, což umožňuje rychlejší čerpání pomoci a nasazení záchranných složek. Prezident Donald Trump označil bouři za historickou a vyzval občany, aby zůstali v bezpečí.

Dopady bouře se projevují i v každodenním životě školáků. V mnoha okresech v Ohiu, Tennessee a New Yorku zůstávají školy zavřené, nebo přešly na distanční výuku. Starosta Mamdani však v New Yorku čelí kritice za zrušení tradičních „sněhových prázdnin“, kdy žákům oznámil, že i přes nepřízeň počasí musí počítat s online vyučováním. To vyvolalo mezi rodiči i studenty vlnu diskusí o právu na odpočinek během kalamitních situací.

Karibik je sice bez sněhu, ale i tam se projevil vliv systému v podobě silných bouří a hurikánu Melissa, který v prosinci zasáhl Jamajku. Celý americký kontinent se tak potýká s řetězcem extrémních výkyvů počasí, které testují odolnost infrastruktury i připravenost krizových plánů. Odhadované materiální škody způsobené aktuální sněhovou bouří se již nyní pohybují v řádech miliard dolarů.

Hospodářské důsledky bouře budou patrné i v nadcházejících týdnech, kdy se budou sčítat škody na energetických sítích a zemědělství. Pro mnoho Američanů a Kanaďanů však aktuálně zůstává prioritou prosté přežití mrazivé noci a postupné vyprošťování aut a domů ze sněhových závějí. Zimní bouře Fern, jak byla meteorology pojmenována, se tak nesmazatelně zapíše do historie jako jedna z nejkrutějších zkoušek začátku roku 2026.

Související

Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

Zimní počasí má v Česku opět způsobit problémy. Meteorologové v neděli zveřejnili výstrahu kvůli ledovce a novému sněhu, kterého nakonec může místy být až 12 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

