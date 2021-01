Planeta Země se dál ohřívá. Rok 2020 byl nejteplejším v dějinách měření, tvrdí NASA

Bez ohledu na drobné rozdílnosti data obou amerických agentur potvrzují, že planeta se vlivem spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá, uvedl The Guardian. Sedm nejteplejších let v dějinách měření bylo zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších let se vtěsná do posledních 15 let. Globální teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě.

Kvůli obrovskému množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry budou průměrné teploty podle vědců nadále růst. "Toto není nová norma," řekl hlavní klimatolog NASA Gavin Schmidt. "Toto je předzvěst toho, co přijde."

Humans are causing the climate to change from emissions of greenhouse gases. Since the 1880s, Earth’s average temperature has risen more than 2 degrees Fahrenheit.



