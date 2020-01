Počasí může být letos extrémní. Experti varují před šíleným vedrem

WMO potvrdila údaje evropské Služby pro klimatickou změnu Copernicus (C3S), podle které byl rok 2019 druhým nejteplejším v historii, po roce 2016.

"Rok 2020 začal tam, kde rok 2019 skončil," řekl podle AFP generální tajemník WMO Petteri Taal a poukázal na zničující lesní požáry v Austrálii.

"Bohužel očekáváme, že v roce 2020 a v následujících desetiletích budeme svědky mnohem extrémnějšího počasí, které bude poháněno rekordními úrovněmi skleníkových plynů zachycujících teplo v atmosféře," dodal.

WMO uvedla, že průměrné globální teploty v posledních pěti letech i v posledním desetiletí byly rekordně vysoké. "Od 80. let minulého století je každé další desetiletí teplejší než to předešlé," uvedla WMO s tím, že "tento trend bude podle očekávání pokračovat".

O tom ostatně svědčí i současná zima, která například v Česku zatím výrazné ochlazení nepřinesla. A podle meteorologů zřejmě ani nepřinese.

Během února se totiž budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se tak prakticky nedočkáme.

Od poloviny března by teploty měly vystřelit nahoru. Denní maxima by se měla pohybovat kolem 10 až 15 stupňů, kde se udrží až do konce měsíce.

Obecně platí, že čím delší předpověď počasí, tím menší úspěšnost, řada meteorologů proto při předpovědi na další měsíce vychází z průměrných teplot z posledních lety.

Ty ukazují, že po zbytek jara by teploty měly stoupat až na červnových 20 stupňů. Léto by mělo být teplé a zřejmě se zapíše do historie měření díky extrémním vedrům.

Navíc bychom se prvních tropických dní podle odhadů měli dočkat už v červnu. Červenec a srpen by se měly nést v pokračujícím duchu z posledních let, co se sucha týče, a deště by se během léta měly objevovat jen minimálně.