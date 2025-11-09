Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče

Je sice stále ještě podzim, ale zimní počasí už chvílemi vystrkuje růžky. V noci ze soboty na neděli poprvé výrazněji sněžilo i mimo horské oblasti, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Konkrétně v Brdech napadlo i kolem pěti centimetrů nového sněhu.
Souvislejší sněhová pokrývka se v Brdech utvořila kvůli téměř stacionární výškové tlakové níži v oblasti, která zajistila dostatek i trvalejších srážek. V druhé polovině noci a k ránu začalo sněžit i v polohách kolem 500 metrů nad mořem. Ve výškách kolem 700 metrů leží i kolem pěti centimetrů sněhu.
Podle ústavu musely do terénu vyrazit první sypače. "Kdo máte v plánu v ranních a dopoledních hodinách v této oblasti cestovat, dbejte zvýšené bezpečnosti, zejména pokud nemáte ještě 'přezuto'. Sněžení zde bude pokračovat i během rána," uvedli meteorologové.
Situace se podle nich bude během ranních a dopoledních hodin pozvolna zklidňovat, zejména v severních oblastech Brd ale může ve vyšších polohách ještě připadnout několik centimetrů nového sněhu. "Sníh ale je a bude těžký a mokrý, při teplotách většinou jen lehce nad 0 °C bude postupně rychle tát," dodali.
Dnes má být jinak většinou zataženo, místy hrozí déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 stupňů, na horách bude chladněji. Maxima se v 1000 metrech nad mořem budou pohybovat kolem 3 °C.
