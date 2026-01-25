Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

25. ledna 2026 12:36

Počasí
Zimní počasí má v Česku opět způsobit problémy. Meteorologové v neděli zveřejnili výstrahu kvůli ledovce a novému sněhu, kterého nakonec může místy být až 12 centimetrů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Výstraha je platná již v tuto chvíli a potrvá až do pondělních 9:00. Do odvolání zároveň trvá smogová situace v Moravskoslezském kraji. 

Ledovka podle meteorologů místy hrozí při mrznoucím mrholení v Ústeckém kraji a v západní části Středočeského kraje. "Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku," uvedl ústav na síti X.

"Večer a v noci na pondělí v Karlovarském kraji a nejbližším okolí očekáváme trvalejší sněžení, při kterém napadne 5 až 12 cm nového převážně mokrého sněhu. Ráno a dopoledne bude sněžení slábnout," sdělili meteorologové. 

"Komplikace v Čechách a na jihozápadní Moravě může způsobit i ojedinělá tvorba náledí v pondělí v ranních hodinách," dodali k varování. 

Potvrzeno. Počasí přinese sníh i ledovku, platí varování

