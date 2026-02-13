Potvrzeno. Předpověď počasí slibuje další nadílku, napadne až 15 cm sněhu

Při pohledu z okna to tak nevypadá, ale blíží se návrat zimního počasí. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v pátek vydali varování před víkendovým sněžením a tvorbou sněhových jazyků.
Sněžení se má během soboty vyskytovat na většině území republiky, i když zpočátku se očekávají dešťové či směšné srážky. Hrozí komplikace v dopravě, a to i mimo území platnosti výstrahy.
"Zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku od sobotních večerních hodin do nedělního rána napadne od 7 do 15 cm sněhu, ojediněle i více. V neděli ráno a dopoledne bude sněžení výrazně slábnout," uvedli meteorologové na sociální síti.
Nejde o jediné varování. "Vzhledem k mírnému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména v okolí Českomoravské vrchoviny, střední a severní Moravy a ve Slezsku. Ojediněle se sněhové jazyky budou tvořit i na ostatním území," dodal hydrometeorologický ústav.
