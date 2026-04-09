Klimatická změna v Česku je realitou, roste teplota a ubývá dnů se sněhovou pokrývkou. Takové jsou závěry studentské práce, kterou se rozhodl citovat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Přijde Vám, že se u nás během posledních několika dekád oteplilo? Je méně sněhu, hlavně na horách?" zeptali se meteorologové vcelku návodně v úvodu úterního příspěvku, v němž upozornili na práci studenta Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně.
Experti i na jejím základě konstatovali, že klima v Česku se vlivem klimatické změny mění citelně a rychle. Autor práce například zjistil, že průměrná roční teplota za období let 1991 až 2020 byla o 1,1 stupně vyšší než za předchozí třicetileté období.
"Největší změny teploty vzduchu byly detekovány obecně v nížinách ≤ 300 m n. m. (0,40 °C/10 let) a nejmenší naopak v horských oblastech ≥ 901 m n. m. (0,35 °C/10 let), přičemž rostoucí trend byl vždy statisticky významný," uvedl hydrometeorologický ústav.
V celém Česku také došlo k znatelnému poklesu počtu dnů se sněhovou pokrývkou v průměru o 15 dnů. "Nejvíce ubývá dnů se sněhovou pokrývkou na horách, a to přibližně o 7 dnů za 10 let," podotkli odborníci.
Student zkoumal i tzv. agroklimatické oblasti. Za období let 1991 až 2020 došlo k přeřazení 70 procent území republiky do relativně teplejší hlavní oblasti. "Také nově vznikly podoblasti 1A na jižní Moravě (nejvyšší riziko pozdních mrazů a deficitu vodní bilance v období duben–červen) a 1B v Polabí a na Hané (z hlediska pozdních mrazů méně rizikové)," dodali meteorologové.
Související
Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště
Počasí: Tento týden noční mrazy přetrvají, v tom příštím se ale citelně oteplí
Počasí , Klimatické změny , ČHMÚ
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Další z obviněných v kauze pardubického útoku skončil ve vazbě
před 2 hodinami
Pravda o projevech změny klimatu v Česku. Nejde jen o rostoucí teploty
před 3 hodinami
Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho
před 4 hodinami
Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty
před 4 hodinami
USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci
před 5 hodinami
Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky
před 6 hodinami
Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj
před 7 hodinami
Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu
před 8 hodinami
USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde
před 9 hodinami
Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb
před 10 hodinami
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
před 10 hodinami
Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství
před 11 hodinami
Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár
před 11 hodinami
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
před 13 hodinami
Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště
včera
Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit
včera
Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu
včera
Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel
včera
Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump
včera
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice
Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.
Zdroj: Libor Novák