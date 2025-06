Prázdninové počasí nenaváže na závěr června. Rozdíl bude několik stupňů

Po čtyřech teplotně průměrných týdnech se očekává, že tento a příští týden budou nadprůměrné. V období od 7. do 20. července se teploty vrátí k průměrným hodnotám pro toto roční období.

"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se v příštích čtyřech týdnech předpovědi měly pohybovat v rozmezí 11 až 15 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot by měly být nejvyšší v prvním týdnu předpovědi, kolem 29 °C, v dalších třech týdnech předpovědi by se měly pohybovat kolem 26 °C," uvedli meteorologové.

Co se týká srážek, byly poslední dva týdny podprůměrné. Předcházel jim ale srážkově nadprůměrný týden. Tento a následující tři týdny byly srážkově průměrné až podprůměrné.