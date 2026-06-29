Předpověď počasí na celý týden. Změna bude patrná

V Česku začíná nový týden, v jehož úvodu ještě bude pokračovat tropická epizoda. Nejdéle má být vedro na východě republiky. Očekává se nicméně ochlazení a návrat teplot k letnímu normálu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po mimořádně teplé nadcházející noci dorazí do západu přeháňky a bouřky a s nimi do Čech mírné ochlazení. Pondělní nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 °C, na západě Čech už bude jen kolem 25 °C. Jiná bude situace na východě republiky.
"Na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty tu budou mezi 35 a 39 °C, tedy obdobné nedělním," upozornili meteorologové.
Úterý a středa přinesou velkou oblačnost s četnými přeháňkami a bouřkami, které mohou být silné. Teploty se mají nadále snižovat. Úterní maxima budou kolem 30 °C, jen na jihovýchodě území bude stále až 36 °C.
"Ve druhé polovině týdne začne do počasí nad naším území zasahovat tlaková výše od západu, předpokládáme většinou polojasno, a jen výjimečně při zvětšené oblačnosti přeháňky. Minimální teploty budou mezi 16 a 11 °C, přechodně i pod 10 °C a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 °C," dodali odborníci v předpovědi.
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Zdroj: Jan Hrabě