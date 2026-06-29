Předpověď počasí na celý týden. Změna bude patrná

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. června 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku začíná nový týden, v jehož úvodu ještě bude pokračovat tropická epizoda. Nejdéle má být vedro na východě republiky. Očekává se nicméně ochlazení a návrat teplot k letnímu normálu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Po mimořádně teplé nadcházející noci dorazí do západu přeháňky a bouřky a s nimi do Čech mírné ochlazení. Pondělní nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 °C, na západě Čech už bude jen kolem 25 °C. Jiná bude situace na východě republiky.

"Na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty tu budou mezi 35 a 39 °C, tedy obdobné nedělním," upozornili meteorologové. 

Úterý a středa přinesou velkou oblačnost s četnými přeháňkami a bouřkami, které mohou být silné. Teploty se mají nadále snižovat. Úterní maxima budou kolem 30 °C, jen na jihovýchodě území bude stále až 36 °C. 

"Ve druhé polovině týdne začne do počasí nad naším území zasahovat tlaková výše od západu, předpokládáme většinou polojasno, a jen výjimečně při zvětšené oblačnosti přeháňky. Minimální teploty budou mezi 16 a 11 °C, přechodně i pod 10 °C a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 °C," dodali odborníci v předpovědi. 

před 24 minutami

Počasí v noci přineslo další extrémy. Meteorologové naměřili až 27 stupňů

Související

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 24 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Letní počasí

Předpověď počasí na celý týden. Změna bude patrná

V Česku začíná nový týden, v jehož úvodu ještě bude pokračovat tropická epizoda. Nejdéle má být vedro na východě republiky. Očekává se nicméně ochlazení a návrat teplot k letnímu normálu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Patrik Schick

Reprezentace se po vyřazení z MS sype jak domeček z karet. Končí Schick i Holeš

Neúspěch českého mužstva na letošním fotbalovém mistrovství světa, kdy po nevýrazných výkonech skončilo s jedním bodem na posledním místě své skupiny, si vybírá první oběti. Ovšem z řad, ze kterých bychom to příliš nečekali. Krátce po vyřazení z MS totiž konec své reprezentační kariéry poněkud nečekaně oznámila jedna z největší opor české reprezentace, útočník Patrik Schick. Den poté ho následoval další reprezentant, když konec v národním týmu potvrdil i obránce Tomáš Holeš.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Macinka

Babiš povede českou delegaci na summitu NATO, tvrdí Macinka

Českou delegaci na červencovém summitu NATO, jejímž složením se musí zabývat i Ústavní soud, povede premiér Andrej Babiš (ANO). Tvrdí to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který tak zjevně nesouhlasí s pohledem prezidenta Petra Pavla. 

včera

včera

Bouřka, ilustrační fotografie.

Tropické počasí ukončí bouřky. První udeří už dnes, varoval ČHMÚ

Česko zažívá nejteplejší den v historii, ale již dnes se může počasí na některých místech projevit i jinak než vedrem. Meteorologové v neděli územně upravili varování před velmi vysokými a extrémními teplotami a přidali varování před bouřkami, které hrozí v neděli i v pondělí. Nadále platná je i výstraha před požáry. 

včera

včera

včera

včera

27. června 2026 21:58

Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou

Operní pěvkyně Dagmar Pecková dnes v zahradní restauraci Park Podviňák v Praze 9 slavnostně zahájila svou kampaň do Senátu Parlamentu České republiky. O senátorský mandát se bude ucházet ve volebním obvodu Praha 9 jako nestranická kandidátka s podporou SPOLU pro Prahu.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy