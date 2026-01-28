Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru

Libor Novák

28. ledna 2026 7:00

Zimní počasí v Praze
Zimní počasí v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologové zveřejnili výhled počasí na nadcházející čtyři týdny, který pokrývá období do 22. února 2026. Podle aktuálních dat se očekává, že teplotní trend z ledna bude pokračovat i nadále, což znamená, že celé období by mělo být jako celek teplotně průměrné. Nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až -5 °C, ovšem při vyjasnění nebo na sněhové pokrývce mohou klesnout i hlouběji. Denní maxima by měla dosahovat +1 až +5 °C.

Změna v dosavadním charakteru zimy by mohla nastat během třetího předpovědního týdne, tedy v první polovině druhé únorové dekády. V tomto čase je pravděpodobné přechodné ochlazení, kdy by průměrné teploty mohly klesnout na -3 až -8 °C.

Při anticyklonálním proudění nejsou vyloučeny lokálně ani silnější mrazy. Přestože denní teploty zůstanou nejčastěji kolem 3 °C, v případě inverzního rázu počasí se mohou vyskytnout i dny, kdy teplota zůstane pod nulou po celých 24 hodin.

Srážková bilance by měla být podobná té lednové, kdy se hlavní úhrny soustředí do jednoho až dvou srážkově bohatších dnů v týdnu. Po zbytek času bude převládat spíše slunečno nebo inverze se slabými srážkami, či úplně beze srážek.

Určitá nejistota panuje u druhého a čtvrtého týdne, kde existuje malá pravděpodobnost slabě nadprůměrných srážek. Naopak zmíněný třetí týden se jeví jako srážkově nejchudší, což souvisí s předpokládaným vlivem tlakové výše.

Pokud jde o skupenství srážek, na horách a ve vyšších polohách by mělo po celé sledované období převládat sněžení. Přechodně se však může intenzivnější sněžení objevit i v nížinách, kde se díky teplotám kolem nuly může vytvořit souvislá sněhová pokrývka.

Vzhledem k předpovědi by v těchto oblastech neměl sníh mizet okamžitě, ale očekává se spíše jeho pomalé odtávání.

včera

Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou

Zdroj: Jan Hrabě

