Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru

Meteorologové zveřejnili výhled počasí na nadcházející čtyři týdny, který pokrývá období do 22. února 2026. Podle aktuálních dat se očekává, že teplotní trend z ledna bude pokračovat i nadále, což znamená, že celé období by mělo být jako celek teplotně průměrné. Nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až -5 °C, ovšem při vyjasnění nebo na sněhové pokrývce mohou klesnout i hlouběji. Denní maxima by měla dosahovat +1 až +5 °C.
Změna v dosavadním charakteru zimy by mohla nastat během třetího předpovědního týdne, tedy v první polovině druhé únorové dekády. V tomto čase je pravděpodobné přechodné ochlazení, kdy by průměrné teploty mohly klesnout na -3 až -8 °C.
Při anticyklonálním proudění nejsou vyloučeny lokálně ani silnější mrazy. Přestože denní teploty zůstanou nejčastěji kolem 3 °C, v případě inverzního rázu počasí se mohou vyskytnout i dny, kdy teplota zůstane pod nulou po celých 24 hodin.
Srážková bilance by měla být podobná té lednové, kdy se hlavní úhrny soustředí do jednoho až dvou srážkově bohatších dnů v týdnu. Po zbytek času bude převládat spíše slunečno nebo inverze se slabými srážkami, či úplně beze srážek.
Určitá nejistota panuje u druhého a čtvrtého týdne, kde existuje malá pravděpodobnost slabě nadprůměrných srážek. Naopak zmíněný třetí týden se jeví jako srážkově nejchudší, což souvisí s předpokládaným vlivem tlakové výše.
Pokud jde o skupenství srážek, na horách a ve vyšších polohách by mělo po celé sledované období převládat sněžení. Přechodně se však může intenzivnější sněžení objevit i v nížinách, kde se díky teplotám kolem nuly může vytvořit souvislá sněhová pokrývka.
Vzhledem k předpovědi by v těchto oblastech neměl sníh mizet okamžitě, ale očekává se spíše jeho pomalé odtávání.
Související
Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou
Počasí: V Česku napadne nový sníh, pak se vrátí mrazy
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům
před 1 hodinou
Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru
včera
EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů
včera
Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii
včera
Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán
včera
Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu
Aktualizováno včera
Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře
včera
Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek
včera
Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii
včera
Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie
včera
Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka
včera
Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09
včera
Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu
Aktualizováno včera
Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic
včera
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Aktualizováno včera
Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání
včera
Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy
včera
DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem
včera
CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele
včera
Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou
Zimní počasí může způsobit další potíže při chůzi či v dopravě. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí během nadcházející noci tvorba slabé ledovky na části území republiky.
Zdroj: Jan Hrabě