Smog se rozšířil do dalších oblastí v Česku. Může za to přízemní ozon

Tropické víkendové počasí není jen o rekordech, ale má i své vedlejší dopady. Meteorologové během nedělního odpoledne varovali před smogovou situací ve třech oblastech v Čechách. Důvodem jsou zvýšené koncentrace přízemního ozonu.
"Ve spojitosti s velmi teplým a slunečným počasím rostou koncentrace přízemního ozonu a v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze již překročily hodnotu pro vydání smogové situace (180 mikrogramů/m3)," uvedli meteorologové na sociální síti.
Doporučení pro lidi se zásadně neliší od těch, která meteorologové dávají v souvislosti s vedry. Při pobytu venku v odpoledních hodinách je lepší zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.
Nedělní odpolední teploty se podle platného varování dostanou na 35 až 40 °C, přičemž není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 °C. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C tak budou dosaženy na většině území. Velmi vysoké teploty přes 34 °C jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a v podhůřích.
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Zdroj: Jan Hrabě