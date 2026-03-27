Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu

Je to návrat zimy se vším všudy. Až 30 centimetrů sněhu napadlo na horách na východě území, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli větru se dokonce tvořily sněhové jazyky a závěje.
Výstraha se naplnila, protože nejvíce srážek bylo od čtvrtečního rána zaznamenáno na návětří Beskyd a také Bílých Karpat, kde místy spadlo přes 20 milimetrů. "Často se jednalo o sníh, hranice vytváření sněhové pokrývky byla však i na poměrně malém území velmi variabilní a sníh lokálně ležel nebo ještě stále leží i v nižších polohách (pod 400 m)," uvedlimeteorologové.
"Od středních poloh se místy vytvořila sněhová pokrývka, za kterou by se nemusela stydět ani pravá zima," podotkli odborníci na počasí.
Ve vyšších partiích Beskyd se kvůli silnému větru vytvářely sněhové jazyky a závěje. Lidé s těmito jevy musí počítat i dnes, na Lysé hoře byly naměřeny nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu.
Právě na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd přibylo v uplynulých hodinách nejvíce sněhu. "Nejvyšší přírůstek nového sněhu jsme zaznamenali na Lysé hoře, od včerejších 07:00 tam připadlo 31 cm a celkově tam aktuálně leží necelých 40 cm. 20 cm připadlo také třeba na Kohútce nebo na Velké Čantoryji," zmínili meteorologové.
Související
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Zdroj: Jan Hrabě