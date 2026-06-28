V Česku je historicky poprvé přes 41 stupňů. Rekord opět hlásí Doksany

Sobotní teplotní rekord nevydržel ani den, neděle přinesla nové maximum. V Doksanech na severu Čech byla odpoledne historicky poprvé v Česku zaznamenána teplota přes 41 stupňů. Na sociální síti o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V Doksanech bylo v neděli krátce před 15. hodinou přes 41 stupňů, konkrétně 41,1 °C. "Je to poprvé, co jsme v naší oficiální staniční síti zaznamenali teplotu 41 stupňů. Teploty dále stoupají, není to konečné maximum," uvedl hydrometeorologický ústav.
Nedělní odpolední teploty se podle varování měly dostat na 35 až 40 °C, výjimečně až 41 °C. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C budou dosaženy na většině území, avizovali meteorologové. Velmi vysoké teploty přes 34 °C se očekávaly na Českomoravské vrchovině a v podhůřích.
Už dnes odpoledne a večer hrozí v západní polovině Čech bouřky, které budou ojediněle i silné. Doprovázet je mají nárazy větru o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, srážkové úhrny kolem 30 milimetrů a kroupy o velikosti do dvou centimetrů.
"V pondělí bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31 °C, velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě