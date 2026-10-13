Víkendové počasí může nabídnout i sněžení, zmínili meteorologové

Nejistota zatím provází předpověď počasí na nadcházející říjnový víkend. Na horách by podle meteorologů mohlo i sněžit, v nižších polohách bude případně pršet. Odpolední teploty ale stále mohou být poměrně příjemné.
Meteorologové ještě v neděli zmiňovali, že vývoj počasí během dalšího říjnového víkendu je poměrně nejistý. "Pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku.
Předpověď je v tuto chvíli vydaná jen na sobotu. Experti předpokládají, že bude oblačno. Zejména na severozápadě území může během dne zapršet. Odpolední maxima vystoupají na 12 až 17 stupňů. V dalších dnech se pak očekává polojasno nebo oblačno, ojediněle se může vyskytnout déšť. Nejvyšší teploty budou podobné jako v sobotu, chladněji má být na severu.
Předpověď na sobotu:
Předpokládáme většinou oblačno, během dne na severozápadě postupně místy, jinde ojediněle občasný déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, na východě při malé oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
Výhled od neděle do úterý:
Předpokládáme polojasno až oblačno, zejména na severu místy až zataženo a ojediněle déšť. Nejnižší noční teploty 4 až -1 °C, zpočátku při velké oblačnosti 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na severu kolem 10 °C.
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Zdroj: Libor Novák