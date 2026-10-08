Víkendové počasí už bude typicky říjnové, naznačuje předpověď

Podzim, jak ho známe, se projeví už v závěru pracovního týdne a také o nadcházejícím víkendu. Meteorologové očekávají déšť a výrazně nižší teploty oproti babímu létu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V sobotu se lidé musí připravit na hodně oblačnosti. Má být zataženo, na většině území hrozí občasný déšť nebo přeháňky. Odpolední maxima budou nejvyšší na jižní Moravě, ve zbytku republiky nepřekonají 15 stupňů. K večeru bude v Čechách ubývat oblačnosti i srážek.
V neděli se očekává převážně polojasno, místy se opět mohou vyskytnout přeháňky. Ranní teploty budou nejnižší na místech se zmenšenou oblačností. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako v sobotu.
Předpověď na sobotu:
Bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky. K večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, na východě až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, na jihu Moravy až 18 °C. Mírný jihozápadní, postupně západní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Očekává se převážně polojasno, přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při slabším větru a zmenšené oblačnosti až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, na jihu Moravy až 17 °C. Slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
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Pikeová se probrala a začala komunikovat. Lékaři už vědí, proč přežila popravu
Americká vězeňkyně Christa Pikeová, která přežila neúspěšný pokus o popravu smrtící injekcí v americkém státě Tennessee, se v nemocnici probrala z bezvědomí a začala komunikovat. Podle jejích právních zástupců je padesátiletá žena při vědomí, mluví a nadále zůstává v intenzivní péči lékařů. Její zdravotní stav se postupně zlepšuje, přestože při pokusu o popravu utrpěla těžká poškození paží a v nemocničním lůžku zůstává připoutaná pouty. Jedná se o zcela ojedinělý případ, kdy odsouzený člověk přežil podání kompletní dávky popravčí látky.
Zdroj: Libor Novák