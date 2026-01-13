Výhled meteorologů až do února. Počasí se má vrátit k zimnímu normálu

Zimní počasí se Česka nepustí ani v následujících dnech a týdnech, ačkoliv už bude jiné než v uplynulém období, kdy panovaly silné mrazy. Podle meteorologů se teploty ve zbytku ledna a na začátku února budou většinou pohybovat kolem nuly.
Podle nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má být období do 8. února jako celek teplotně i srážkově průměrné.
Meteorologové zmínili, že teploty se z průměrných prosincových hodnot dostaly během první lednové dekády do podprůměru. Nyní ale mrazivé počasí končí a v následujících týdnech jsou očekávány teploty kolem dlouhodobého normálu.
Velké rozdíly se neočekávají ani mezi průměrnými týdenními maximálními a minimálními teplotami. "Nejnižší teploty budou zůstávat většinou pod nulou, denní se budou pohybovat slabě nad bodem mrazu. Během období ovšem nejsou vyloučené i krátkodobé výkyvy mimo předpokládané hodnoty," uvedl ústav.
Po velmi suché druhé polovině prosince se na přelomu roku a v úvodních lednových dnech vyskytly sněhové srážky v úhrnech kolem dlouhodobého normálu. "I v následujících týdnech by se srážky většinou měly pohybovat kolem hodnot obvyklých pro toto roční období," dodali meteorologové.
