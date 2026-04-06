Velikonoce přinesly zatím nejteplejší den letošního roku, ale už dnes se v Česku ochladilo. Podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty v následujících dnech a týdnech budou držet na spodní hranici obvyklých dubnových hodnot.
V posledních třech týdnech se průměrné teploty udržovaly kolem dlouhodobého normálu. V týdnu, který právě začal, se ocitnou pod normálem. V dalších týdnech až do začátku května se týdenní teploty mají udržovat na spodní hranici průměrných hodnot obvyklých pro tuto roční dobu.
"Průměrná týdenní minima se budou na začátku předpovědního období pohybovat pod 5 °C, postupně budou stoupat, aby se na konci dubna dostala na hodnoty většinou mezi 5 a 10 °C. Maximální týdenní teploty budou na začátku předpovědního období kolem 12 °C, na přelomu dubna a května budou kolem 18 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
Nejsou nicméně vyloučeny krátkodobé výkyvy mimo předpokládané hodnoty. Jako celek má být období do 3. května průměrné či slabě podprůměrné.
Začínající týden se podle předpovědi obejde téměř bez deště. V dalších týdnech budou srážky četnější a úhrny se už budou pohybovat na rozhraní průměrných a nadprůměrných hodnot. "Přepokládá se, že období od konce prvního dubnového týdne do 3. května jako celek skončí srážkově průměrné či slabě nadprůměrné," dodali odborníci.
Související
Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Výhled počasí až do května. Teploty se budou přibližovat dvacítce
před 1 hodinou
Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely
před 2 hodinami
Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti
před 2 hodinami
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
před 3 hodinami
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
před 4 hodinami
Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje
před 5 hodinami
Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu
před 6 hodinami
Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím
před 6 hodinami
Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole
před 7 hodinami
Otevírací doba obchodů dnes podléhá zákonu. V květnu se to zopakuje
před 8 hodinami
Jihokorejský prezident se omluvil KLDR za dronový incident z ledna
před 9 hodinami
Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku
před 9 hodinami
Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle
před 11 hodinami
Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.
Zdroj: Libor Novák