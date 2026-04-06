Výhled počasí až do května. Teploty se budou přibližovat dvacítce

Jan Hrabě

6. dubna 2026 17:54

Příroda na jaře Foto: INCORP images

Velikonoce přinesly zatím nejteplejší den letošního roku, ale už dnes se v Česku ochladilo. Podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty v následujících dnech a týdnech budou držet na spodní hranici obvyklých dubnových hodnot.

V posledních třech týdnech se průměrné teploty udržovaly kolem dlouhodobého normálu. V týdnu, který právě začal, se ocitnou pod normálem. V dalších týdnech až do začátku května se týdenní teploty mají udržovat na spodní hranici průměrných hodnot obvyklých pro tuto roční dobu.

"Průměrná týdenní minima se budou na začátku předpovědního období pohybovat pod 5 °C, postupně budou stoupat, aby se na konci dubna dostala na hodnoty většinou mezi 5 a 10 °C. Maximální týdenní teploty budou na začátku předpovědního období kolem 12 °C, na přelomu dubna a května budou kolem 18 °C," uvedli meteorologové ve výhledu. 

Nejsou nicméně vyloučeny krátkodobé výkyvy mimo předpokládané hodnoty. Jako celek má být období do 3. května průměrné či slabě podprůměrné. 

Začínající týden se podle předpovědi obejde téměř bez deště. V dalších týdnech budou srážky četnější a úhrny se už budou pohybovat na rozhraní průměrných a nadprůměrných hodnot. "Přepokládá se, že období od konce prvního dubnového týdne do 3. května jako celek skončí srážkově průměrné či slabě nadprůměrné," dodali odborníci. 

Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Květiny

Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.
Jaro na Petříně

Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, ve kterém se vystřídají slunečné dny s citelným ochlazením a občasnými srážkami. Zatímco začátek týdne bude ve znamení doznívajících přeháněk, v noci se musíme připravit na návrat mrazíků, které mohou potrápit zejména zahrádkáře.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Miloš Zeman

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Írán, ilustrační fotografie.

Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu. 

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

Viktor Orbán

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

Donald Trump

Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

