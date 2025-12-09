Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. prosince 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Podle meteorologů pokračuje kolísavý trend teplot. Například první polovina tohoto týdne bude teplotně nadnormální, průměrné teploty vystoupí přibližně k 9 °C. Na víkend se sice ochladí, ale noční minima se s ohledem na čerstvý vítr udrží nad bodem mrazu. 

"Předpovědní týden bude z celého období nejteplejší, pak očekáváme ochlazení a pravděpodobně trend spíše k normálním nebo lehce podnormálním teplotám. V průběhu dalších týdnů se maxima budou udržovat po většinu času pod 10 °C a minima se budou stále více přibližovat bodu mrazu (zejména v závěrečném týdnu)," uvedl ústav ve výhledu. 

Co se týká srážek, má být období do 4. ledna spíše normální nebo slabě nadnormální. Očekává se střídání období s přechodem front a epizod beze srážek. Nejbohatší na srážky bude probíhající týden, kdy očekávaný úhrn srážek vystoupí nejpravděpodobněji na hranici normálních až slabě nadnormálních hodnot, tedy k sumě kolem 15 milimetrů.

"I v následujících týden bude střídavě deštivo a celkové úhrny se budou pohybovat nejpravděpodobněji v intervalu mezi 5-10 mm. V průběhu celého období se budou na horách v různě dlouhých epizodách vyskytovat sněhové srážky, v hřebenových polohách se již může i po delší období udržet sněhová pokrývka," dodali meteorologové. 

včera

Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů

Související

Více souvisejících

Počasí Zima ČHMÚ

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 11 minutami

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu. 

před 2 hodinami

Počasí

Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

Patrik Hezucký

Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2

Česko zasáhla v uplynulém týdnu jedna mimořádně smutná zpráva. Ve věku pouhých 55 let zemřel Patrik Hezucký. Jak následně vyšlo najevo, známého moderátora zabil nádor. Blízké teď čekají smutné povinnosti. Už se přitom objevily první informace o posledním rozloučení s Hezuckým. 

včera

Filip Turek

Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady. 

včera

včera

včera

včera

včera

Prezident Trump

Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize

Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.

včera

Filip Turek

Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření

Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí. 

včera

Oto Klempíř Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně

Rozhovory s možnými členy příští vlády za Motoristy končí konzultace prezidenta Petra Pavla s kandidáty na ministry. Na Pražský hrad v pondělí dorazili pravděpodobný ministr kultury Oto Klempíř a poslanec Boris Šťastný, jenž má vést nově zřízené ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Dostavit se původně měl i Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů omluvil. 

včera

včera

Thajské stíhací letouny F-16

Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži

Thajsko zahájilo v pondělí nálety proti Kambodži. Mírový plán, který před pouhými dvěma měsíci uzavřel americký prezident Donald Trump, je tak v ohrožení kolapsu. Obě strany se navzájem obvinily ze zahájení útoků podél sporné hranice v časných ranních hodinách. K tomu došlo po týdnech narůstajícího napětí a dřívějším pozastavení pokroku v dohodě o příměří ze strany Thajska.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry

Dnes se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setká v Londýně s klíčovými evropskými spojenci v rámci snahy vedené Spojenými státy o ukončení války na Ukrajině. Setkání se uskuteční v Downing Street a Zelenského přivítají britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. 

včera

včera

Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule

Ačkoliv nás v týdnu čekají až jarní teploty, příští víkend bude podle ČHMÚ.cz chladnější.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy