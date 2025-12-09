Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů pokračuje kolísavý trend teplot. Například první polovina tohoto týdne bude teplotně nadnormální, průměrné teploty vystoupí přibližně k 9 °C. Na víkend se sice ochladí, ale noční minima se s ohledem na čerstvý vítr udrží nad bodem mrazu.
"Předpovědní týden bude z celého období nejteplejší, pak očekáváme ochlazení a pravděpodobně trend spíše k normálním nebo lehce podnormálním teplotám. V průběhu dalších týdnů se maxima budou udržovat po většinu času pod 10 °C a minima se budou stále více přibližovat bodu mrazu (zejména v závěrečném týdnu)," uvedl ústav ve výhledu.
Co se týká srážek, má být období do 4. ledna spíše normální nebo slabě nadnormální. Očekává se střídání období s přechodem front a epizod beze srážek. Nejbohatší na srážky bude probíhající týden, kdy očekávaný úhrn srážek vystoupí nejpravděpodobněji na hranici normálních až slabě nadnormálních hodnot, tedy k sumě kolem 15 milimetrů.
"I v následujících týden bude střídavě deštivo a celkové úhrny se budou pohybovat nejpravděpodobněji v intervalu mezi 5-10 mm. V průběhu celého období se budou na horách v různě dlouhých epizodách vyskytovat sněhové srážky, v hřebenových polohách se již může i po delší období udržet sněhová pokrývka," dodali meteorologové.
