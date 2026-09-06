Výhled počasí na další víkend. V Česku by mělo zapršet

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 7:00

Zvláštní zachycení deště
Zvláštní zachycení deště Foto: Adam Mráček / INCORP images

Teplotně podobné počasí za týden nabídne druhý zářijový víkend. Podle aktuálních očekávání meteorologů by však měl být deštivější. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové během druhého zářijového víkendu očekávají převážně oblačno. V pátek ještě budou srážky ojedinělé, déšť pak má být častější během samotných víkendových dnů. Odpolední maxima už dají zapomenout na žhavé léto, protože se budou pohybovat jen kolem dvacítky. 

Výhled pro ČR od pátku do neděle:

Očekáváme převážně oblačno, v pátek ojediněle, jinak místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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