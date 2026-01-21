Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí

Meteorologové už mají první představu o počasí v příštím týdnu. Výrazná změna se neočekává. Přes den bude kolem nuly, v noci má mrznout. Vyloučeno není ani sněžení. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že od pondělí do středy bude zataženo či oblačno. Zpočátku má na většině území sněžit. V nižších polohách může jít o smíšené či dešťové srážky. Mrznout bude především v noci, minima klesnou na -6 °C, respektive až na -8 °C. Denní maxima vyšplhají nad nulu, konkrétně dosáhnou 2 °C.
Výhled pro ČR od pondělí do středy:
Zataženo až oblačno, zpočátku na většině území, postupně místy občasné sněžení, v nižších polohách i déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C, při slabším větru a sněhové pokrývce kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.
