Výhled počasí na příští víkend. Na zimu má být relativně teplo

Česko má sice značnou část posledního ryze lednového víkendu ještě před sebou, ale lidé už se mohou zajímat i o to, jak bude za týden. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo panovat relativně teplé zimní počasí.
Přes den totiž bude během víkendu na přelomu ledna a února nad nulou, přičemž odpolední maxima vyšplhají až na 6 °C. Mrznout bude jen v noci, kdy teploty klesnou až na -4 °C. Podle meteorologů bude zataženo až oblačno. Ojediněle se vyskytnou dešťové srážky, od středních poloh má případně sněžit.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Zataženo až oblačno, ojediněle déšť nebo déšť se sněhem, od středních poloh většinou srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.
