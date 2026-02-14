Zimní počasí se znovu chopí otěží. Má sněžit i mrznout

V Česku panovalo v posledních dnech poměrně teplé únorové počasí. Právě začínající víkend přinese návrat zimy. Potvrzuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na většině území má o víkendu sněžit.
Víkend se podle meteorologů ponese ve znamení zimního počasí. Dnes má ze zatažené oblohy zpočátku pršet, déšť ale velmi rychle od severozápadu vystřídá sněžení.
"Odpoledne a večer se na většině území začne tvořit souvislá sněhová pokrývka, večer pak ojediněle hrozí tvorba náledí a sněhových jazyků," uvedl hydrometeorologický ústav v pátek na sociální síti X.
V neděli už bude sněžit především na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se lidé mohou odpoledne na některých místech dočkat i sluníčka.
"V sobotu se od severozápadu bude ochlazovat a v nedělí už na většině území zůstanou denní teploty pod bodem mrazu. Ranní teploty v sobotu ještě kolem nuly, v nedělí ránu bude už všude pod nulou," dodali meteorologové.
