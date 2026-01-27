Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou

Zimní počasí může způsobit další potíže při chůzi či v dopravě. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí během nadcházející noci tvorba slabé ledovky na části území republiky.
Výstraha vstoupí v platnost v úterý ve 22 hodin a potrvá do středečního rána, konkrétně do osmé hodiny ranní.
"V noci na středu očekáváme zejména na Moravě, ve Slezsku a na západě Čech slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení, při kterém se může vytvářet slabá ledovka. Na jihu a jihovýchodě Moravy se bude během noci mírně oteplovat a pravděpodobnost tvorby ledovky se zde bude snižovat," uvedli meteorologové na facebooku.
Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Doporučuje se chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy.
