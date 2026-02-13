Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro

Česko slaví další medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Sbírku cenných kovů z olympiády završila Eva Adamczyková, která se vrátila pod pět kruhů po vážném zranění a následné mateřské pauze. Adamczyková skončila druhá ve finále snowboardcrossového závodu.
Adamczyková vykročila k olympijskému úspěchu v horském středisku v Livignu již úspěšnou kvalifikací, kde zajela nejrychlejší čas a získala důležitou výhodu pro vyřazovací jízdy. Mohla si totiž vždy jako první vybírat startovní pozici. Následně prošla osmifinálovou, nabitou čtvrtfinálovou i semifinálovou jízdou.
Ve finále sice neměla česká reprezentantka nejlepší start, ale postupně se propracovala ze třetího místa na druhou pozici a do poslední chvíle držela fanoušky v napětí. Od zlata, které získala Josie Baffová, ji nakonec dělily jen čtyři setiny sekundy. Bronz vybojovala domácí závodnice Michela Moioliová.
Adamczyková už před dneškem patřila k nejúspěšnějším českým sportovcům posledních let. Olympijské zlato získala v Soči 2014, o čtyři roky později v Pchjongčchangu vybojovala bronz. Je také mistryní světa či několikanásobnou celkovou vítězkou Světového poháru.
Od konce předloňského roku je maminkou syna Kryštofa, jehož otcem je její manžel Marek Adamczyk, známý herec. Už během těhotenství úspěšná sportovkyně nevylučovala návrat do vrcholového sportu. Comeback nyní ozdobila další olympijskou medailí.
Česká olympijská výprava má aktuálně na hrách v Itálii tři cenné kovy. Adamczyková navázala na zlatý úspěch Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu na snowboardu a stříbro rychlobruslaře Metoděje Jílka.
Související
Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5
Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry
Olympijské hry 2026 , Eva Samková (snowboardistka) , snowboardcross
Aktuálně se děje
před 4 minutami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 18 minutami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 36 minutami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 1 hodinou
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 1 hodinou
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 2 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 3 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 4 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 4 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 5 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 6 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 7 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
před 8 hodinami
Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky
včera
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
včera
FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření
včera
Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5
včera
V Ondřejově našli po požáru lidské tělo. Svědci měli slyšet výbuchy
včera
Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry
včera
Počasí se o víkendu navrátí k zimě. Meteorologové už plánují výstrahu
včera
Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci
Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.
Zdroj: David Holub