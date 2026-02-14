Biatlonového sprintu žen se účastnila i Davidová, ale stále se trápí. Vyhrála Norka před Francouzkami

V sobotu se v italské Anterselvě v rámci Zimních olympijských her jel další biatlonový závod a po pátečním sprintu mužů se tentokrát jednalo o sprint žen. Jednalo se po smíšené štafetě o druhý závod, kterého se zúčastnila Markéta Davidová platící za biatlonovou jedničku mezi českými ženami. Jenže, jak známo, na olympiádě se potýká Davidová s následky svého dlouhodobého problému s vyhřezlými ploténkami a bohužel tak navázala na svůj nepovedený finiš ve smíšené štafetě. Fyzicky na tom zkrátka nebyla dobře ani tentokrát, k tomu se ji nedařilo na střelnici a bylo z toho nakonec až 81. místo. Nejlepší Češkou byla naopak devatenáctá Tereza Voborníková. Závod vyhrála Norka Maren Kirkeeideová před dvěma Francouzkami Michelonovou a Jeanmonnotovou.
Hned tři české reprezentantky odstartovaly do sprintu v rozmezí pouhé minuty, přičemž nejprve na trať vyrazila Voborníková následovaná za 30 vteřin Lucií Charvátovou a a za další půlminutu i Markétou Davidovou. Ve stejném pořadí dojely tyto Češky i do cíle, přičemž za Voborníkovou zaostala Charvátová 45 vteřin a Davidová až o dvě a půl minuty.
Takový čas značil, že se Davidová trápila i ve svém druhém startu na těchto olympijských hrách. Že tomu nebude jinak, to bylo jasné už po první střelecké položce vleže, během níž hned třikrát minula terč a následovala tak logicky až tři trestná kola. Při střelbě vestoje přidala ještě jednu chybu a pokud k tomu přičteme až 69. nejrychlejší běh, na víc než na 81 místo to stačit opravdu nemohlo. Nekvalifikovala se tak do nedělního stíhacího závodu, což tak znamená, že se s touto olympiádou loučí. A jak naznačil její pozávodní rozhovor pro ČT sport, možná, že nejen s olympiádou.
„Měla jsem plán nechat tam všechno a bojovat až do konce, bohužel mě dneska trochu zradila ležka, kde vůbec nevím, co se stalo… Cvakala jsem i podle toho, co nám ještě trenér poslední minutu před startem přišel říct, ale moc to nevyšlo. Chtěla bych moc všem poděkovat, hlavně doktorům, kteří se teď o mě starali a zařídili, abych tady vůbec mohla být, protože to pro mě bylo hodně důležitý. A moc jim za to děkuju,“ říkala očividně nešťastně s lesklými oči Davidová. Na to, zda myslela, že jde jen o její poslední závod pod pěti kruhy, odpověděla následovně: „No, uvidíme, ale těch sil bojovat už moc není.“
Daleko lépe střelecky (a i běžecky) se vedlo Voborníkové, která netrefila akorát prostřední terč vleže. Co se týče Charvátové, ta pro změnu úvodní střeleckou položku vyčistila bez problémů, při další své střelbě ale minula první i třetí ránou, což tak stačilo nakonec na 46. pozici. O čtyři místa za ní se pak umístila poslední z českých reprezentantek, loučící se Tereza Vinklárková, která tak tentokrát nenavázala na své životní 11. místo z vytrvalostního závodu.
I v tomto byly hodně vysoko francouzské vlajky, i když na tom nejvyšším stupínku byla ta norská a to zásluhou Kirkeeideové. Až za ní se umístily hned dvě Francouzky. Pro stříbro si o 3,8 vteřiny pomaleji dojela Michelonová, bronz bere Jeanmonnotová (ztráta 23,7 sekundy). Čtvrtá senzačně dojela bulharská reprezentantka Milena Todorovová.
Překvapení se ale nalezne i v poli poražených. Až za šedesátkou závodnic kvalifikujících se do stíhačky totiž narzíme na francouzskou hvězdu Justine Braisazovou-Bouchetovou.
