Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě

Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.
Davidovou trápí problémy s vyhřezlou ploténky už od loňska, kdy podstoupila první operaci. Po Novém roce se jí zranění ale znovu ozvalo silnými bolestmi zad a i proto tak na lednových podnicích v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě chyběla.
Po více než se měsíci se ukázala poprvé v závodním o poslední neděli, v úvodním olympijském biatlonovém závodě smíšených štafet. Jak finiš v jejím podání dopadl, máme všichni ještě v živé paměti, jelikož se podle všeho ještě necítila fyzicky dostatečně dobře. I proto se tak Davidová rozhodla nepostavit se ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě a v Anterselvě v něm tak Česko mezi ženami budou reprezentovat Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Změny nastaly i mezi muži, neboť zdravotní potíže má momentálně i Tomáš Mikyska vedle Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Mikuláše Karlíka nastoupí místo něj i Petr Hák. „Tomáš se tu potýkal s lehčím nachlazením. Proto se na pár dní přesunul do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ objasnil situaci kolem nemocného Mikysky trenér biatlonistů Michael Málek.
Co se týče Vítězslava Horniga, pro něj se bude ve středu jednat o premiéru ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodě pod pěti kruhy. Rád by v něm určitě navázal na čistou střelbu, kterou předvedl v úvodní smíšené štafetě, přičemž tehdy k tomu nepotřeboval ani jednu opravu. „Určitě je to hodně důležitý okamžik. Z toho závodu mám docela respekt, protože ta dvacítka tady hodně prověří,“ ví Hornig a dodal: „Ten závod se musí rozjet hodně hlavou. Sám jsem si to tu vyzkoušel pár let zpátky při jednom ze sprintů, že když se to přepálí, tak na konci závodu ty síly nejsou.“
To jeho kolega Michal Krčmář je zkušený mazák, který okusuje v Anterselvě olympijskou atmosféru už počtvrté ve své kariéře. Ve vytrvalostním závodě se ukázal již v Pchjongčchangu 2018, kde skončil sedmý, v Pekingu 2022 to však bylo až 59. místo. „U mě bude taktika neměnná. Do závodu si chci najet, abych tělo rozproudil, rozdýchal a abych ho nezatavil hned na začátku, protože těch dvacet kilometrů je fakt dlouhých,“ řekl pětatřicetiletý biatlonista.
Tyto daleko zkušenější kolegy tak tedy doplní zmiňovaný Hák, jemuž je teprve dvaadvacet let a ještě před olympiádou dostal od trenérů přednost před původním náhradníkem Jonášem Marečkem. „Já jsem sem jel a doufal, že se tu alespoň v jednom závodě představím. Nejsem rád, že Tomáše potkaly nějaké problémy, ale jsem rád, že můžu startovat. To se neodmítá,“ nechal se slyšet Hák.
