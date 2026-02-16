Braathen získal pro Brazílii historické zimní zlato, Fernstädtová nakonec desátá

David Holub

16. února 2026 9:53

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

I osmý sobotní soutěžní den Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídl řadu příběhů, které vešly do olympijských dějin. A také řadu dalších radostí i zklamání. Radost měl určitě alpský lyžař Lucas Pinheiro Braathen, který se postaral o vůbec historicky první zlatou medaili ze Zimních olympijských her nejen pro Brazílii, za kterou nyní závodí díky matce pocházející z této země, ale i pro celou Jižní Ameriku. To proto, že tento bývalý norský reprezentant ovládl obří slalom. Naopak zklamání prožívala ve štafetě volnou technikou Švédka Ebba Andersonová, která ve svém úseku hned dvakrát spadla, přičemž ztratila i lyži, nakonec ale přeci jenom Švédky dokázali z toho všeho vytěžit maximum možného, tedy stříbro. Z českých výsledků stojí za zmínku určitě 11. místo české ženské štafety ve zmiňovaném závodě volnou technikou i 10. místo skeletonistky Anny Fenstädtové. Český mužský curlingový tým naopak nadále čeká na svoji první výhru na turnaji a Roman Koudelka se zřejmě ve své olympijské derniéře nedostal do druhého kola ani na velkém můstku.

Že se zapíše Braathen první jihoamerickou zimní olympijskou medailí a rovnou zlatou do olympijské kroniky, to už bylo v podstatě jisté hned po jeho první jízdě v prvním kole obřího slalomu. To svou jízdou začal a jak pak ukázaly jízdy jeho soupeřů, zajel ji tak výborně, že každý další kontinuálně ztrácel.

Na první zlato z těchto Her ani v tomto závodě naopak nedosáhl Švýcar Marco Odermatt, jenž se tak musel opět spokojit se stříbrem, když skončil za Bratthenem o 58 setin, bronz získal další Švýcar Loic Meillard.

Skeletonistka Fernstädtová se vmáčkla do elitní desítky

Závod skeletonistek měl v sobotu před sebou poslední dvě jízdy s pořadovými čísly tři a čtyři. V polovině tohoto závodu se nacházela česká reprezentantka Anna Fernstädtová na 11. místě a existovala šance na její posunutí v celkovém pořadí. Po třetí jízdě to vypadalo, že by mohl atakovat klidně i první pětku, jelikož se po bezchybné jízdě s výsledným časem 57,83, který byl v tu chvíli sedmý nejrychlejší a který ji řadil na celkové průběžné deváté místo.

Protože závěrečnou čtvrtou jízdu závodnice absolvovaly v opačném pořadí, ještě před českou skeletonistkou jela Britka Coltmanová, jež tedy byla po třech jízdách dvanáctá. Právě Coltmanová ale jela tak neskutečně rychle (57,60), díky čemuž smazala ztrátu na českou závodnici. Ta zajela následně čas 57,85, po němž se dostala na průběžnou druhou pozici a protože osm dalších následujících soupeřek bylo lepších než Ćeška, musela se Fernstädtová spokojit s konečným desátým místem. „Myslím, že jsem odjela všechno slušně, ale soupeřky byly brutálně rychlé a skvěle připravené,“ mínila česká olympionička, která od sebe po bronzu z MS možná ale přece jen očekávala ještě lepší výsledek. „Desáté místo není žádná ostuda, i když jsem chtěla víc,“ říkala po závodě a přiblížila, jak to měla s olympijským korytem v Cortině. „Dráhu mám moc ráda, jen by za mě mohla být těžší. Start mi vyhovoval, byl krátký. Dráha rytmická, ale mohly by být trochu těžší ty zatáčky.“

Pro zlato si z tohoto závodu dojela Rakušanka Janine Flocková, která okupovala vedoucí pozici neohroženě od začátku až do konce.

Proti světovým jedničkám český curlingový mužský tým na výhru pomýšlet nemohl

V rámci olympijského turnaje se český mužský curlingový tým střetl ve skupině hranou systémem „každý s každým“ asi s dost možná nejsilnějším možným soupeřem. Vždyť britský tým je nejvíce sehraný (aby také ne, když je spolu od roku 2017) a je nezpochybnitelnou světovou jedničkou podtrženou evropským i světovým titulem a stříbrem z olympiády. Proti favoritovi ale mohl překvapit hned na začátku i navzdory tomu, že měli výhodu posledního kamene Britové. Klidně mohli dospět k bodům jako první, ale zkušenost byla na druhé straně a proto už po prvním endu šli Ostrované do vedení 2:0.

Následovala část hry, v níž měli pro změnu výhodu hammeru, ale vytěžili z toho jen snížení na 1:2, což Britům vůbec nevadilo, protože hned ve třetím endu odskočili do vedení 4:1. Češi opět odpověděli bohužel jen jedním bodem, za to Britové nápodobně a bylo to 5:2 pro ně. Po pauze měl tým Lukáše Klímy výhodu hammeru, ale tentokrát z toho nevyužili nic, naopak soupeř zvýšil na 6:2.

I následující end měli Češi výhodu posledního kamene a jakkoli to tehdy vypadalo nadějně, když Češi byli blízko k zisku hned tří bodů, nic z toho nebylo. Akorát zachování výhody i pro osmý end. Až tehdy se českým mužům podařilo získat dva body na svou stranu, jenže v následném předposledním endu Britové zvýšili na 7:4 a v posledním extra endu, v němž se Češi snažili o tři body, k obratu nedošlo a výsledek už se nezměnil.

Koudelka absolvoval zřejmě svůj poslední olympijský závod

Český skokan na lyžích Roman Koudelka na své již páté zimní olympiádě se účastnil v sobotu zřejmě svého posledního olympijského závodu na velkém můstku. Na něm však absolvoval jen jeden skok, když v prvním kole skočil ke 119 metrům, což na postup do druhého kola nestačilo a nakonec skončil v tomto závodě na 42. místo. Původně byl ještě o místo horší, ale jeho umístění se vylepšilo na úkor diskvalifikace Rakušana Daniela Tschofeniga.

Osmatřicetiletý rodák z Trutnova kritizoval nájezd olympijského můstku v Predazzu. „Hledáme to tady od začátku. Já jsem myslel, že ten velký nechali z léta, ale oni ho také předělali. Prostě já tady nedostanu ten rytmus a peru se s tím,“ prozradil konkrétně a pokračoval: „Mrzí mě to, po fyzické i po psychické stránce jsem se cítil dobře. Měl jsme pocit, že dneska je ten den, kdy by se to mohlo povést.“

„Budu odjíždět s velkým očekáváním, co bude po sezoně, co se bude dít dál. Mě tato olympiáda strašně mrzí, protože jsem zažil konečně olympiádu kousek od domova,“ zakončil Koudelka, který byl už v Turíně 2006 jako předskokan.

Dodejme, že pro první olympijské zlato si skočil Slovinec Domen Prevc, druhý skončil Japonec Ren Nikaido a třetí Polák Kacper Tomasiak.

Ve štafetovém závodě žen skončily české běžkyně na lyžích jedenácté, Švédsko málem prožilo hororový závod

V běžeckém štafetovém závodě 7x4,5 metru se české kvarteto Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová netratilo, neboť byla na dohled elitní desítky a nakonec skončila na sympatickém 11. místě.

Z triumfu v tomto závodě se radovaly Norky Kristin Fosnäsová, Astrid Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová, Heidi Wengová a až s odstupem 50,9 sekundy doběhly druhé Švédky. I když se s nimi počítalo také na zlato, nakonec mohou být rády, že vytěžily maximum možného. To proto, že jejich druhá členka Ebba Anderssonová ve své úseku hned dvakrát spadla podruhé přitom ztratila i lyži. O dalších 25 sekund později si pak pro bronz dojely Finky.

V paralelní jízdě v boulích, tedy v debutující olympijské disciplíně, triumfovala Australanka Jakara Anthonyová a závod rychlobruslařů na 1500 metrů pak ovládl Nizozemec Jens van 'T Wout.

včera

České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení

Související

Ilustrační fotografie.

Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková

Devátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo opět přinesl výživnou porci výsledků a příběhů s nimi spojených. Nejvýraznějším českým výsledkem nedělního dne je jistě senzační sedmé místo mužské štafety běžců na lyžích ve složení Tuž, Novák, Bauer, Ophoff, kteří zajeli nejlepší umístění na olympiádě od bronzové štafety ve Vancouveru 2010. Hlavní hvězdou závodu byl pochopitelně Nor Johannes Klaebo, který s pomocí kolegů získal své již deváté zlato ze zimní olympiády, čímž se tak stal nejúspěšnějším sportovcem v počtu získaných zlat v historii zimních olympijských her. Druhým nejvýraznějším českým výsledkem dne bylo 27. místo skokanky na lyžích Anežky Indráčkové, které se sice povedlo postoupit do druhého kola, v něm ale už tak dobrý skok jako v prvním kole nezaznamenala. Další Češi se - bohužel neúspěšně - představili v paralelní jízdě v boulích a ve slopestylu. První výhry se ani v neděli nedočkali čeští curleři a až 26. místo zajela v závodě na 500 metrů Nikola Zdráhalová. Za zmínku pak jistě stojí i zisk druhého zlata v podání alpské lyžařky Federicy Brignoneové.
Michal Krčmář

Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku

Vzhledem k tomu, že ve sprinterském závodě mužů byl nejlepším Čechem až dvacátý Vítězslav Hornig a další Češi do nedělního stíhacího závodu vystartovali až ze zadních pozic, nedalo se bohužel ani v tomto závodě čekat, že se čeští fanoušci získají na této olympiádě v Miláně a Cortině d´Ampezzo první české biatlonové medaile. Nakonec se museli spokojit s dvěma umístěními v elitní dvacítce, neboť nejlepším Čechem byl nakonec Michal Krčmář na 18. místě a jen o místo za ním se umístil Hornig. V tomto závodě byla přerušena francouzsko-norská dominance Švédem Martinem Ponsiluomou, který se ke zlatu vyšvihl ze sedmého místa.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 olympiáda

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Ilustrační fotografie.

Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková

Devátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo opět přinesl výživnou porci výsledků a příběhů s nimi spojených. Nejvýraznějším českým výsledkem nedělního dne je jistě senzační sedmé místo mužské štafety běžců na lyžích ve složení Tuž, Novák, Bauer, Ophoff, kteří zajeli nejlepší umístění na olympiádě od bronzové štafety ve Vancouveru 2010. Hlavní hvězdou závodu byl pochopitelně Nor Johannes Klaebo, který s pomocí kolegů získal své již deváté zlato ze zimní olympiády, čímž se tak stal nejúspěšnějším sportovcem v počtu získaných zlat v historii zimních olympijských her. Druhým nejvýraznějším českým výsledkem dne bylo 27. místo skokanky na lyžích Anežky Indráčkové, které se sice povedlo postoupit do druhého kola, v něm ale už tak dobrý skok jako v prvním kole nezaznamenala. Další Češi se - bohužel neúspěšně - představili v paralelní jízdě v boulích a ve slopestylu. První výhry se ani v neděli nedočkali čeští curleři a až 26. místo zajela v závodě na 500 metrů Nikola Zdráhalová. Za zmínku pak jistě stojí i zisk druhého zlata v podání alpské lyžařky Federicy Brignoneové.

před 32 minutami

Ilustrační fotografie.

Zemřel respektovaný hudebník Pavel Klikar

Českou hudební obec zasáhla o uplynulém únorovém víkendu smutná zpráva. Ve věku 72 let zemřel Pavel Klikar, zakladatel Originálního pražského synkopického orchestru či souboru Musica Antiqua Praha. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Úřad vlády

Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání projednala širokou škálu témat od důchodové reformy přes pomoc ukrajinským uprchlíkům až po strategické investice do zdravotnictví a ekonomiky. Kabinet se postavil proti opozičním návrhům v sociální oblasti, ale zároveň schválil nové podmínky pro pobyt cizinců a ambiciózní hospodářskou strategii.

před 4 hodinami

Marco Rubio

Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na okraji Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že Rusko ve válce proti Ukrajině ztrácí každý týden 7 000 až 8 000 vojáků. Zdůraznil přitom, že jde o mrtvé, nikoliv o zraněné. Podle Rubia nelze v tuto chvíli říci, že by některá ze stran vyhrávala, protože obě země trpí obrovskými škodami. Zatímco Rusko přichází o tisíce mužů, Ukrajina čelí drastickému ničení své energetické infrastruktury, jejíž obnova si vyžádá miliardy dolarů a mnoho let práce.

před 4 hodinami

Igor Červený

Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený

Novým kandidátem hnutí Motoristé sobě na funkci ministra životního prostředí se stal poslanec Igor Červený. Tuto informaci potvrdil v pondělí po vládním jednání premiér Andrej Babiš s tím, že příslušný návrh již odeslal prezidentu Petru Pavlovi. Předseda vlády zároveň ocenil konstruktivní přístup Motoristů k řešení personální otázky, která v posledních dnech zatěžovala vztahy mezi kabinetem a Hradem.

před 5 hodinami

USS Abraham Lincoln

Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se aktuálně nachází v Arabském moři u pobřeží Ománu, což potvrdily nejnovější satelitní snímky. Pohyb plavidla sleduje analytický tým BBC Verify, který k monitorování situace využívá veřejně dostupné snímky z evropských družic Sentinel-2. Přítomnost této jaderné letadlové lodi v regionu je součástí širšího posilování amerických vojenských kapacit na Blízkém východě.

před 6 hodinami

Keir Starmer (labouristi)

Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích

Britský premiér Keir Starmer v pondělí dopoledne v Londýně oznámil rozsáhlý zásah proti sociálním sítím a technologickým gigantům. Ve svém projevu zdůraznil, že současný stav je neudržitelný a legislativa zaostává za překotným vývojem technologií příliš dlouho. Starmer představil plány na nová omezení a posílení pravomocí státu, které mají zajistit vyšší bezpečnost v online prostoru, zejména u dětí a mladistvých.

před 7 hodinami

Žloutenka

V Praze opět roste počet případů žloutenky

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejnila aktuální data o výskytu hepatitidy A, podle kterých bylo v metropoli od začátku letošního roku vykázáno celkem 119 případů tohoto onemocnění. Z tohoto počtu se 19 nakažených týkalo dětí, přičemž v souvislosti s infekcí nebyla zaznamenána žádná úmrtí.

před 7 hodinami

Google, ilustrační fotografie

Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí

Společnost Google čelí ostré kritice za to, že ohrožuje zdraví svých uživatelů bagatelizováním varování u lékařských rad generovaných umělou inteligencí. Vyšetřování deníku The Guardian ukázalo, že technologický gigant neuvádí bezpečnostní upozornění v momentě, kdy se uživateli poprvé zobrazí přehled vytvořený AI (tzv. AI Overviews). Tato funkce přitom v rámci vyhledávání nabízí odpovědi na citlivá zdravotní témata přímo na začátku stránky.

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Braathen získal pro Brazílii historické zimní zlato, Fernstädtová nakonec desátá

I osmý sobotní soutěžní den Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídl řadu příběhů, které vešly do olympijských dějin. A také řadu dalších radostí i zklamání. Radost měl určitě alpský lyžař Lucas Pinheiro Braathen, který se postaral o vůbec historicky první zlatou medaili ze Zimních olympijských her nejen pro Brazílii, za kterou nyní závodí díky matce pocházející z této země, ale i pro celou Jižní Ameriku. To proto, že tento bývalý norský reprezentant ovládl obří slalom. Naopak zklamání prožívala ve štafetě volnou technikou Švédka Ebba Andersonová, která ve svém úseku hned dvakrát spadla, přičemž ztratila i lyži, nakonec ale přeci jenom Švédky dokázali z toho všeho vytěžit maximum možného, tedy stříbro. Z českých výsledků stojí za zmínku určitě 11. místo české ženské štafety ve zmiňovaném závodě volnou technikou i 10. místo skeletonistky Anny Fenstädtové. Český mužský curlingový tým naopak nadále čeká na svoji první výhru na turnaji a Roman Koudelka se zřejmě ve své olympijské derniéře nedostal do druhého kola ani na velkém můstku.

před 8 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach

Více než 70 lidskoprávních organizací vyzvalo Evropskou unii k odmítnutí nového plánu na zvýšení počtu deportací osob bez platného povolení k pobytu. Podle těchto skupin hrozí, že se veřejné služby a běžné komunitní interakce promění v nástroje tvrdého vymáhání imigračních zákonů po vzoru americké agentury ICE. Varují před vznikem systému založeném na sledování a raziích, které zasáhnou do každodenního života obyvatel kontinentu.

před 9 hodinami

Marco Rubio

Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci se o víkendu odehrál diplomatický souboj o budoucí směřování světového řádu. Jen několik minut poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio ve svém projevu ujistil evropské spojence, že k sobě obě strany patří, vystoupil se svou nabídkou jeho čínský protějšek Wang I. Čínský diplomat prohlásil, že Čína a Evropská unie jsou partnery, nikoliv rivaly. Podle něj je klíčové tento vztah udržet, aby se předešlo rozdělení mezinárodního společenství.

před 10 hodinami

Následky ruského útoku na výškový obytný dům

Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl

Počet civilních obětí způsobených výbuchy na Ukrajině vzrostl během roku 2025 o 26 %. Tento nárůst odráží intenzivnější ruské útoky na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Podle údajů monitorovací skupiny Action on Armed Violence (AOAV) bylo v důsledku výbušného násilí hlášeno 2 248 mrtvých. Dalších 12 493 civilistů utrpělo podle médií zranění.

před 11 hodinami

Mrazivé ráno v Praze

Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí

Nadcházející týden v České republice nabídne velmi rozmanitou meteorologickou podívanou, ve které se vystřídají ledové dny s výrazným oteplením. Zatímco v pracovní dny bude počasí ovládat mráz, o víkendu se dočkáme citelné změny. Víkendový nárůst teplot by mohl teploměry vyhnat až k hranici deseti stupňů Celsia.

včera

včera

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne

Vládní strana Motoristé sobě je připravena učinit zásadní ústupek v rámci vleklého sporu o obsazení postu ministra životního prostředí. Poslanec Filip Turek, který byl dosavadním a jediným kandidátem strany na tento úřad, v neděli vpodvečer oznámil, že hnutí nabídne premiéru Andreji Babišovi jiné jméno. Tímto krokem chtějí Motoristé vyřešit několik měsíců trvající patovou situaci.

včera

Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10

Po mužském stíhacím závodě jeli svůj stíhací závod v rámci nedělního programu Zimních olympijských her i biatlonistky. Zatímco mezi muži nejlepší Češi uzavírali první dvacítku, v ženském závodě to vypadalo z českého pohledu po většinu času nadějněji, jelikož Tereza Voborníková byla blízko umístění v elitní desítce. To si ale odstřelila dvěma chybami na poslední střelecké položce a nakonec se musela spokojit s 18. místem. Pro nečekané italské zlato si dojela střelecky bezchybná Lisa Vitozziová, která tak pro svou zemi získala první italské olympijské zlato z tohoto sportu.

Zdroj: David Holub

Další zprávy