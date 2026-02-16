Braathen získal pro Brazílii historické zimní zlato, Fernstädtová nakonec desátá

I osmý sobotní soutěžní den Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídl řadu příběhů, které vešly do olympijských dějin. A také řadu dalších radostí i zklamání. Radost měl určitě alpský lyžař Lucas Pinheiro Braathen, který se postaral o vůbec historicky první zlatou medaili ze Zimních olympijských her nejen pro Brazílii, za kterou nyní závodí díky matce pocházející z této země, ale i pro celou Jižní Ameriku. To proto, že tento bývalý norský reprezentant ovládl obří slalom. Naopak zklamání prožívala ve štafetě volnou technikou Švédka Ebba Andersonová, která ve svém úseku hned dvakrát spadla, přičemž ztratila i lyži, nakonec ale přeci jenom Švédky dokázali z toho všeho vytěžit maximum možného, tedy stříbro. Z českých výsledků stojí za zmínku určitě 11. místo české ženské štafety ve zmiňovaném závodě volnou technikou i 10. místo skeletonistky Anny Fenstädtové. Český mužský curlingový tým naopak nadále čeká na svoji první výhru na turnaji a Roman Koudelka se zřejmě ve své olympijské derniéře nedostal do druhého kola ani na velkém můstku.
Že se zapíše Braathen první jihoamerickou zimní olympijskou medailí a rovnou zlatou do olympijské kroniky, to už bylo v podstatě jisté hned po jeho první jízdě v prvním kole obřího slalomu. To svou jízdou začal a jak pak ukázaly jízdy jeho soupeřů, zajel ji tak výborně, že každý další kontinuálně ztrácel.
Na první zlato z těchto Her ani v tomto závodě naopak nedosáhl Švýcar Marco Odermatt, jenž se tak musel opět spokojit se stříbrem, když skončil za Bratthenem o 58 setin, bronz získal další Švýcar Loic Meillard.
Skeletonistka Fernstädtová se vmáčkla do elitní desítky
Závod skeletonistek měl v sobotu před sebou poslední dvě jízdy s pořadovými čísly tři a čtyři. V polovině tohoto závodu se nacházela česká reprezentantka Anna Fernstädtová na 11. místě a existovala šance na její posunutí v celkovém pořadí. Po třetí jízdě to vypadalo, že by mohl atakovat klidně i první pětku, jelikož se po bezchybné jízdě s výsledným časem 57,83, který byl v tu chvíli sedmý nejrychlejší a který ji řadil na celkové průběžné deváté místo.
Protože závěrečnou čtvrtou jízdu závodnice absolvovaly v opačném pořadí, ještě před českou skeletonistkou jela Britka Coltmanová, jež tedy byla po třech jízdách dvanáctá. Právě Coltmanová ale jela tak neskutečně rychle (57,60), díky čemuž smazala ztrátu na českou závodnici. Ta zajela následně čas 57,85, po němž se dostala na průběžnou druhou pozici a protože osm dalších následujících soupeřek bylo lepších než Ćeška, musela se Fernstädtová spokojit s konečným desátým místem. „Myslím, že jsem odjela všechno slušně, ale soupeřky byly brutálně rychlé a skvěle připravené,“ mínila česká olympionička, která od sebe po bronzu z MS možná ale přece jen očekávala ještě lepší výsledek. „Desáté místo není žádná ostuda, i když jsem chtěla víc,“ říkala po závodě a přiblížila, jak to měla s olympijským korytem v Cortině. „Dráhu mám moc ráda, jen by za mě mohla být těžší. Start mi vyhovoval, byl krátký. Dráha rytmická, ale mohly by být trochu těžší ty zatáčky.“
Pro zlato si z tohoto závodu dojela Rakušanka Janine Flocková, která okupovala vedoucí pozici neohroženě od začátku až do konce.
Proti světovým jedničkám český curlingový mužský tým na výhru pomýšlet nemohl
V rámci olympijského turnaje se český mužský curlingový tým střetl ve skupině hranou systémem „každý s každým“ asi s dost možná nejsilnějším možným soupeřem. Vždyť britský tým je nejvíce sehraný (aby také ne, když je spolu od roku 2017) a je nezpochybnitelnou světovou jedničkou podtrženou evropským i světovým titulem a stříbrem z olympiády. Proti favoritovi ale mohl překvapit hned na začátku i navzdory tomu, že měli výhodu posledního kamene Britové. Klidně mohli dospět k bodům jako první, ale zkušenost byla na druhé straně a proto už po prvním endu šli Ostrované do vedení 2:0.
Následovala část hry, v níž měli pro změnu výhodu hammeru, ale vytěžili z toho jen snížení na 1:2, což Britům vůbec nevadilo, protože hned ve třetím endu odskočili do vedení 4:1. Češi opět odpověděli bohužel jen jedním bodem, za to Britové nápodobně a bylo to 5:2 pro ně. Po pauze měl tým Lukáše Klímy výhodu hammeru, ale tentokrát z toho nevyužili nic, naopak soupeř zvýšil na 6:2.
I následující end měli Češi výhodu posledního kamene a jakkoli to tehdy vypadalo nadějně, když Češi byli blízko k zisku hned tří bodů, nic z toho nebylo. Akorát zachování výhody i pro osmý end. Až tehdy se českým mužům podařilo získat dva body na svou stranu, jenže v následném předposledním endu Britové zvýšili na 7:4 a v posledním extra endu, v němž se Češi snažili o tři body, k obratu nedošlo a výsledek už se nezměnil.
Koudelka absolvoval zřejmě svůj poslední olympijský závod
Český skokan na lyžích Roman Koudelka na své již páté zimní olympiádě se účastnil v sobotu zřejmě svého posledního olympijského závodu na velkém můstku. Na něm však absolvoval jen jeden skok, když v prvním kole skočil ke 119 metrům, což na postup do druhého kola nestačilo a nakonec skončil v tomto závodě na 42. místo. Původně byl ještě o místo horší, ale jeho umístění se vylepšilo na úkor diskvalifikace Rakušana Daniela Tschofeniga.
Osmatřicetiletý rodák z Trutnova kritizoval nájezd olympijského můstku v Predazzu. „Hledáme to tady od začátku. Já jsem myslel, že ten velký nechali z léta, ale oni ho také předělali. Prostě já tady nedostanu ten rytmus a peru se s tím,“ prozradil konkrétně a pokračoval: „Mrzí mě to, po fyzické i po psychické stránce jsem se cítil dobře. Měl jsme pocit, že dneska je ten den, kdy by se to mohlo povést.“
„Budu odjíždět s velkým očekáváním, co bude po sezoně, co se bude dít dál. Mě tato olympiáda strašně mrzí, protože jsem zažil konečně olympiádu kousek od domova,“ zakončil Koudelka, který byl už v Turíně 2006 jako předskokan.
Dodejme, že pro první olympijské zlato si skočil Slovinec Domen Prevc, druhý skončil Japonec Ren Nikaido a třetí Polák Kacper Tomasiak.
Ve štafetovém závodě žen skončily české běžkyně na lyžích jedenácté, Švédsko málem prožilo hororový závod
V běžeckém štafetovém závodě 7x4,5 metru se české kvarteto Kateřina Janatová, Sandra Schützová, Anna Milerská, Anna Marie Jaklová netratilo, neboť byla na dohled elitní desítky a nakonec skončila na sympatickém 11. místě.
Z triumfu v tomto závodě se radovaly Norky Kristin Fosnäsová, Astrid Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová, Heidi Wengová a až s odstupem 50,9 sekundy doběhly druhé Švédky. I když se s nimi počítalo také na zlato, nakonec mohou být rády, že vytěžily maximum možného. To proto, že jejich druhá členka Ebba Anderssonová ve své úseku hned dvakrát spadla podruhé přitom ztratila i lyži. O dalších 25 sekund později si pak pro bronz dojely Finky.
V paralelní jízdě v boulích, tedy v debutující olympijské disciplíně, triumfovala Australanka Jakara Anthonyová a závod rychlobruslařů na 1500 metrů pak ovládl Nizozemec Jens van 'T Wout.
