Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit

Čeští hokejisté nastoupili v úterý odpoledne k prvnímu zápasu o všechno na právě probíhajících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo a to v předkole, nebo-li v osmifinále proti Dánsku. To nás už dokázalo v minulosti nejednou potrápit a bohužel i tento zápas patřil právě k těm ne příliš jednoduchým pro český výběr. Na hokejkách českých hráčů byla znát nervozita, kolikrát si nedali ani přesnou přihrávku, ve druhé třetině se přeci jenom Češi rozjeli a nasázeli v ní všechny své tři góly. Dánové se pak dostali na rozdíl jediné branky a nakonec se svěřenci kouče Radima Rulíka v závěru báli o výsledek, závěrečný tlak soupeře ale přečkal a můžou tak vyhlížet středeční čtvrtfinále s přetěžkou suverénní Kanadou.
Rulík a spol. opět, stejně jako v předešlých zápasech, i tentokrát sáhli ke změnám v kádru a jednou ze změn tak nyní bylo nasazení obránce Rutty, který v předešlých duelech nenastupoval kvůli zranění z úvodního zápasu turnaje s Kanadou. Na druhou stranu nemohl český trenérský štáb pro změnu nově počítat se zraněným Flaskou.
Jakoby úvod zápasu nasvědčoval tomu, že by Češi rádi, kdyby to tentokrát nebylo z jejich strany trápení. A proto tak za prvních pět minut šlo na dánského gólmana Andersena hned pět střel. Tou nejnebezpečnější z nich byla ta z Flekovy hokejky. Jenže postupem první třetiny tento sympatický nápor ustál a člověk aby pohledal nějakou povedou českou akci mířící k zakončení. Kromě toho s navíc přidaly výrazné nepřesnosti, kdy milovníci kombinační hry měli spíše hlavu v dlaních a onen soustavný tlak z úvod byl tak najednou ten tam. Nic na tomto tvrzení nezměnilo ani dánské vyloučení po faulu na Nečase, Čechům v ní zkrátka dělala problémy i jednoduchá rozehrávka, než se dostali k nějakému zakončení.
V úvodu druhé třetiny měli Češi navíc štěstí poté, co si před českou brankou ustlal Gudas, Nicklas Jensen totiž ve své příležitosti včas neudeřil do puku. Na druhé straně zhrozil Palát, avšak také neuspěl. Tedy částečně, vybojoval alespoň faul. Právě v následné přesilovce ale české trápení, které přeci jen do duelu s Dánskem přišlo také, utnul Nečas svou tvrdou střelou z levého kruhu, 1:0.
Čtyři minuty na to tu ale byl bohužel opět vyrovnaný stav. Setkov ještě po první dánské kombinaci Dostála nepřekonal, ale po spolupráci Blichfeld-True druhý jmenovaný po půlhodině hry opravdu skóroval, 1:1. Možná se kdekdo bál, aby tento moment tým kapitána Romana Červenky opět nesrazil na dlouho do kolen, následovala ale naopak nejlepší a rozhodující česká pasáž. Po pouhých 73 vteřinách totiž Rutta narýsoval krásnou přihrávku na Kämpfa a tomu už jen stačilo dát hokejku tam, kde bylo potřeba, 2:1 pro Česko. A naštěstí nezůstalo jen u toho, jelikož o dalších 69 vteřin ten nejpovolenější z Čechů Červenka české fanoušky uklidnil, když navýšil na 3:1. Ve 38. minutě si smlsl na českého soupeře ten, který českou zemi zná velmi dobře, českobudějovický útočník Olesen svou střelou pod horní tyč, 3:2. Do konce druhé třetiny se stav naštěstí už nijak nezměnil, přestože Bjorkstrand ještě zahrozil v samostatném úniku.
Češi se sice ve třetí třetině snažili co nejdříve o přiblížení se jistoty postupu do čtvrtfinále, ovšem ani Nečas, ani Pastrňák si na Andersena nepřišla. Pak ale přišla další neřest českého týmu, zbytečné fauly jako třeba ten, který předvedl Gudas, ale třeba také další česká akvizice z NHL Hertl. Tyto početní výhody však Dánové nevyužili a stejně tak nevyužili ani závěrečnou dvouminutovou hru bez gólmana. Když zazněla konečně závěrečná siréna, ten kámen, který spadl ze srdce českých hokejistů i fanoušků byl slyšet až ve všech českých domácnostech.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (17.2.2026):
Předkolo play-off:
Česko – Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) - 30. True (Blichfeld), 38. N. Olesen (Moelgaard, Blichfeld). Rozhodčí: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 10.364
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík
Dánsko: Andersen - Bruggisser, O. Lauridsen, Setkov, Nicholas B. Jensen, Lassen, Jensen Aabo, Koch - Aagaard, Moelgaard, N. Olesen - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Wejse, True, Blichfeld. Trenér: Gath
Hillary Clintonová v rozhovoru pro BBC v Berlíně obvinila administrativu prezidenta Donalda Trumpa ze snahy o utajování dokumentů souvisejících s případem zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle bývalé americké ministryně zahraničí Bílý dům záměrně zpomaluje zveřejňování těchto souborů a vyzvala k jejich okamžitému odtajnění. Administrativa tato obvinění odmítla s tím, že pro oběti udělala více než demokraté.
Zdroj: Libor Novák