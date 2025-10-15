Češi po ostudě na Faerech mění trenéra. Zatím se ale neví, kdo jím bude

Český fotbal se po víkendové ostudě na Faerských ostrovech, kde národní tým prohrál 1:2, rozhodl pro zásadní krok. Fotbalová asociace odvolala reprezentačního trenéra Ivana Haška. Manažer reprezentací Pavel Nedvěd teď bude muset ukázat, co dokáže.
Čeští fotbalisté v neděli poprvé v historii prohráli s výběrem Faerských ostrovů a židle pod trenérem Haškem se ještě více rozkývala. Asociace ve středu informovala, že její výkonný výbor jednomyslně přijal návrh předsedy asociace Davida Trundy na odvolání hlavního trenéra a jeho asistenta Jaroslava Veselého.
V úterý se podle svazového šéfa sešla gesční skupina pro sport a vyhodnotila si uplynulý reprezentační sraz a nedělní utkání. Výsledkem bylo podání návrhu na okamžité odvolání trenérské dvojice.
"V nejbližších dnech předloží gesční skupina pro sport Výkonnému výboru FAČR návrh na složení nového realizačního týmu," uvedl Trunda. "Cíl pro nový realizační tým se nemění a je jím postup na mistrovství světa v příštím roce," dodal.
Někdejšího reprezentačního kapitána Pavla Nedvěda tak čeká nejtěžší úkol ve funkci manažera reprezentací, protože by měl najít nového trenéra národního týmu. Času zdánlivě není mnoho, protože fotbalisté se opět setkají už za necelý měsíc.
Český tým se střetne 13. listopadu nejprve v přípravném utkání v Karviné se San Marinem a o čtyři dny později s Gibraltarem v utkání kvalifikace mistrovství světa v Olomouci. Na jaře by ho pak neměla minout baráž o světový šampionát.
