Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková

Devátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo opět přinesl výživnou porci výsledků a příběhů s nimi spojených. Nejvýraznějším českým výsledkem nedělního dne je jistě senzační sedmé místo mužské štafety běžců na lyžích ve složení Tuž, Novák, Bauer, Ophoff, kteří zajeli nejlepší umístění na olympiádě od bronzové štafety ve Vancouveru 2010. Hlavní hvězdou závodu byl pochopitelně Nor Johannes Klaebo, který s pomocí kolegů získal své již deváté zlato ze zimní olympiády, čímž se tak stal nejúspěšnějším sportovcem v počtu získaných zlat v historii zimních olympijských her. Druhým nejvýraznějším českým výsledkem dne bylo 27. místo skokanky na lyžích Anežky Indráčkové, které se sice povedlo postoupit do druhého kola, v něm ale už tak dobrý skok jako v prvním kole nezaznamenala. Další Češi se - bohužel neúspěšně - představili v paralelní jízdě v boulích a ve slopestylu. První výhry se ani v neděli nedočkali čeští curleři a až 26. místo zajela v závodě na 500 metrů Nikola Zdráhalová. Za zmínku pak jistě stojí i zisk druhého zlata v podání alpské lyžařky Federicy Brignoneové.
Ti, kteří chtěli spatřit další zápis do olympijské historie, směřovaly nutně jejich zraky na štafetový závod 4x7,5 km běžců na lyžích. A konkrétně se musel zaměřit na norskou hvězdu Johannese Klaeba. Logicky, protože na této olympiádě kraluje, což se ostatně dalo čekat, když tu navýšil celkový počet zlatých medailí ze zimních Her na osm a nyní útočil na rekordní devátou. Právě takový počin se ještě žádnému sportovci nepovedl.
A komu jinému se mohl povést, než právě norskému ďáblovi na lyžích. Norové už od začátku závodu potvrzovaly, že jsou jeho favority. Úvodní norský úsek měl na starosti Iversen, jenž předal spolu se svým pomyslným štafetovým kolíkem svému kolegovi Nyengetovi i slušný balík dotírajících soupeřů. Nyenget si z toho ale hlavu nedělal a podařilo se mu se od těchto soupeřů odpoutat a vytvořit tak desetivteřinový náskok pro své další parťáky.
Trochu se očekávalo, že by jediný, který by mohl norskou štafetu potrápit mohl být ve svém úseku Francouz Desgloses, ale ani jemu se nepodařilo Norům přiblížit. Když dostal předávku od Hedegarta Klaebo, před pronásledovateli už měli Norové dvanácti vteřinový náskok. Hvězdný norský finišman nepřipustil žádné překvapení a nakonec s 22vteřinovým náskokem před druhou Francií si mohl dojet pro své historické deváté zlato ze zimní olympiády.
Mezi deseti zeměmi, které dokázaly pro tento olympijský závod složit štafetu, naštěstí byli i Češi a podobně jako den před tím ta ženská, tak ani ta mužská se neztratila. Jako první se z Čechů na trať vydal Jiří Tuž, který předal štafetu Michalu Novákovi s osmnácti sekundovou ztrátou. „Solidní výkon. Bylo by fajn, kdybych předával více v kontaktu, ale myslím, že úplný propadák to nebyl,“ komentoval svůj výkon Tuž.
Jeho kolega Novák po většinu svého úseku jel se skupinkou Švýcarů, přičemž dvacet sekund před nimi se pohybovala vedoucí šestičlenná skupinka. „Spolupráce to moc nebyla, doufal jsem, že si pomůžeme, abychom se dostali do skupinky před námi. Ale sám Švýcar mi po závodě říkal, že neměl moc sil,“ přiblížil Novák, co prožíval na trati.
Tehdy vepředu začal úřadovat nedostižný Nor Nyenget. V tu chvíli vyjel do svého úseku Matyáš Bauer, který ze sedmého místa na čel ztrácel tři čtvrtě minuty. „Role se obrátily a myslím, že většinu závodu odtáhl Švýcar. Držel jsem se za ním zuby nehty. Výkon nebyl tragický, ale oproti ostatním závodům asi horší,“ nechal se slyšet po závodě Bauer. Finišmanovi Ophoffovi předal se ztrátou půl druhé minuty. „Bylo to hodně nervózní, nechtěl jsem jet poslední úsek, ale padnul na mě. O tom, že ho pojedu, jsem se dozvěděl už předevčírem,“ prozradil Ophoff.
Protože nejbližší pronásledovatel Näff na Ophoffa nestačil a Ophoffovi se běžecky skvěle dařilo, byla z toho nakonec výtečná sedmá příčka. „Od začátku jsem jel naplno a vyšlo to. Škoda těch Američanů, byli blízko. Předjet je a umístit se na šestém místě by bylo top strop,“ neskrýval své nadšení Ophoff.
Ten se se svými kolegy postaral o druhý nejlepší český výsledek štafety v běžeckém lyžování na zimní olympiádě od Vancouveru 2010, kdy čtveřice Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal získala bronz „Jsem nadšený. Považuju to od kluků za neuvěřitelný dárek pro mě. V posledním kole jsem ani nedutal, bylo to fantastické,“ byl šťastný po závodě i trenér Vasil Husák.
Indráčková na skok z prvního kola nenavázala a skončila sedmadvacátá
V neděli večer na velkém můstku v Predazzu se den po mužích představily i ženy, původně měla ve startovním poli být hned i trojice českých reprezentantek, nakonec ale do závodu nenastoupila Veronika Jenčová. Ta tak učinila z preventivních důvodů kvůli jejímu nedávno operovanému kolenu.
V závodě se naopak představila Klára Ulrichová, která měla v této sezóně Světového poháru období, kdy se klidně dostala i do elitní patnáctky, nicméně její forma šla od té doby rapidně dolů a bohužel pokles přišel v době, kdy přišla na řadu i tato olympiáda. Ulrichová na velkém můstku tak předvedla skok daleký pouze 104,5 metru, za což od rozhodčích dostala pouze 80,3 bodu. Nakonec jí to stačilo je na 43. pozici.
České naděje se tak vkládaly do české jedničky Anežky Indráčkové. Ta své postavení v českém ženském skokanském týmu potvrdila tím, že jako jediná Češka postoupila do druhého kola, když předvedla skok ke slušným 125 metrům. „Chtělo to asi trochu lepší dopad, z něj mám respekt, ale jinak jsem si skok maximálně užila. Z tréninků jsem tady ale měla ještě lepší pocit,“ vrátila se po závodě ke svému úvodnímu skoku.
Ten ji stačil na 24. místo po prvním kole s tím, že na kýžené třeba 18. místo, na němž skončila na středním můstku, ji chyběly jen čtyři body. Teprve devatenáctileté skokance se ale druhý skok nevydařil podle představ a 116 metrů v druhé kole žádný posun neznamenal. Naopak skončila až jako šestadvacátá. „Jsem docela hodně nespokojená, jak jsem se totiž pozdě odrazila, tak mě koply lyže a nastaly problémy. Ale nechci brečet ani si tím nechat zkazit olympijskou náladu,“ komentovala to Indráčková.
Přestože po prvním kole okupovaly první čtyři místa Norky, nakonec se na stupně vítězek prodrala Slovinka Prevcová. Tato lídryně Světového poháru nakonec skončila třetí za Norkami Strömovou a Kvandalovou.
Akrobatický lyžař Kroupa si střihl duel s legendárním Kanaďanem
V neděli byla na programu i premiérová disciplína na Zimních olympijských hrách – paralelní jízda v boulích. V rámci ní se představil i český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa a vzhledem k jeho soupeři v 1 kole se nedalo divit tomu, že hned po tomto prvním kole vypadl.
Jeho soupeřem totiž byl ten nejlepší z nejlepších, třiatřicetiletý Kanaďan Mikaël Kingsbury. Legenda legend. Vždyť má na kontě celkem devět titulu mistra světa a k tomu neuvěřitelných 100 výher ve Světovém poháru. „Vesmír to tak chtěl. Pro mě to byla čest i výzva zároveň. Chtěl jsem ho porazit a cítil jsem šanci, pokud zajedu fakt dobrou jízdu,“ vyprávěl po závodě Kroupa, jenž byl ze setkání s Kingsburym v sedmém nebi. „Jsem za tenhle duel moc rád. O tomhle asi sní každý boulař.“
Nakonec tento duel dopadl podle očekávání a to tak, že ho devatenáctiletý český reprezentant prohrál na body 10:25. „Získal jsem deset bodů, to je o bod víc než při minulém vzájemném souboji, kdy mě podle mě šetřil. Teď bylo vidět, že si jde pro výhru,“ řekl přes neúspěch i tak spokojený Kroupa. „Myslím, že jsem nepředvedl špatný výkon, nedal jsem mu to zadarmo. Oba jsme jeli na limit, ale má víc zkušeností. Věděl jsem, že musím jít na riziko i v rychlosti. Jsem spokojený,“ pokračoval dále v hodnocení a prozradil, že ho na místě podporovali i jeho nejbližší. „Byl jsem za to nesmírně rád. Moc příjemný zážitek.“
„Splnil jsem si sen. Emoce jsou strašně velké. Nemůžu se dočkat další olympiády,“ okomentoval Kroupa svoji premiérovou olympijskou účast.
Dodejme, že závod vyhrál právě Kroupův přemožitel Kingsbury, když ve finále porazil Japonce Horišimu. Třetí skončil Australan Graham.
Akrobatické kousky předváděly v neděli snowboardisté. Zatímco Jakub Hroneš se nekvalifikoval do finále slopestylu, když skončil až jako dvacátý první (a navázal tak na svůj nepostup do finále v Bir airu), jeho kolegyně Laura Záveská taktéž do finále slopestylu nepostoupila, když skončila na 23. místě. Její nejlepším výsledkem z této olympiády tak zůstane 17. místo z Big airu.
V rychlobruslařském závodě žen na 500 metrů se ukázala Nikola Zdráhalová, na níž ale bylo vidět, že během těchto Her byla nucena strávit několik dní v karanténě a proto její jízda a čas 39,00 stačilo pouze až na 26. místo. Její výkon také poznamenal zřejmě fakt, že krátce před tím než vyjela na trať se svou americkou soupeřkou Warrenovou museli pořadatelé upravit led kvůli předešlému ošklivému pádu Britky Smedingové. „Pětistovka byla zvláštní. Možná kvůli tomu, jak dlouho jsme čekali. Člověk má vše nějak připravené a načasované, ale pak přijde úprava ledu. Nebylo to pro mě dobré. Snažila jsem se pak dát do jízdy všechno, ale já nevím… Technicky to nebylo ideální,“ vyprávěla smutná Zdráhalová.
Úspěšný opět na těchto Hrách nebyl ani mužský curlingový tým Lukáše Klímy, který s domácími Italy prodloužil šňůru svých proher na této olympiádě poté, co prohráli s domácími Italy po 9. endu 5:10.
Ženský obří slalom pak napsal další italskou pohádku a další velký příběh těchto Her, když v něm druhé zlato z těchto Her získala Federica Brignoneová. Je tak příkladem bojovnosti a nezdolné odolnosti, jelikož z těchto dvou zlat se může radovat pot, co teprve konce loňského listopadu poprvé stoupla na lyže po těžkém zranění a 237denní pauze. Stříbrné závodnice z tohoto závodu Švédka Hectorová a Norka Stjenesundová se jí pak v cíli za to všechno, co dokázala, poklonily.
Po mužském stíhacím závodě jeli svůj stíhací závod v rámci nedělního programu Zimních olympijských her i biatlonistky. Zatímco mezi muži nejlepší Češi uzavírali první dvacítku, v ženském závodě to vypadalo z českého pohledu po většinu času nadějněji, jelikož Tereza Voborníková byla blízko umístění v elitní desítce. To si ale odstřelila dvěma chybami na poslední střelecké položce a nakonec se musela spokojit s 18. místem. Pro nečekané italské zlato si dojela střelecky bezchybná Lisa Vitozziová, která tak pro svou zemi získala první italské olympijské zlato z tohoto sportu.
Zdroj: David Holub