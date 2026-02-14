České hokejistky vysněnou olympijskou medaili nezískají. Ve čtvrtfinále nestačily na Švédky

Česká ženská hokejová reprezentace
Česká ženská hokejová reprezentace Foto: Instagram narodnitymzen

Zatímco v souběžně hraném zápase v rámci mužského turnaje se Češi dočkali první výhry na olympiádě, u českých hokejistek zavládl smutek. To proto, že poté, co ve čtvrtfinále prohráli se Švédkami 2:0, bylo jasné, že svěřenkyním Carly MacLoedové definitivně skončila naděje na zisk tolik vysněné olympijské medaile.

Už náročný program v základní skupině naznačoval, že ani další fáze turnaje nebude pro hokejistky jednoduchá. Vždyť v ní dospěly jen k jediné výhře, ovšem i ta stačila ke třetímu místu v jejich skupině. Nic jednoduchého je nečekalo především proto, že jejich soupeřkami se staly Švédky, které jako nůž máslem proklouzly ze skupiny do čtvrtfinále.

Navzdory odlišným cestám k tomuto vzájemnému souboji o všechno nabídlo toto čtvrtfinále vyrovnaný duel od samého začátku. Už po dvou minutách hry zahrozil český tým, když se o to pokoušela Mrázová, ale ta švédskou brankářku Svenssonovou Träffovou nepřekonala. Záhy zahrozili i Švédky zásluhou Johanssonové, která se dostala do úniku, ale ani ona neuspěla.

Na další velkou příležitost si museli fanoušci počkat až do druhé dvacetiminutovky. A hned z té další Švédky otevřely skóre, když využila přesilovku Olssonová, 1:0. V polovině zápasu byla blízko k vyrovnání Kaltounková, ale švédská gólmanka si nadále držela čisté konto poté, co tuto českou střelu výtečně zneškodnila v poslední možný moment.

I když byly postupem času Češky čím dál víc na kotouči, ve třetí třetině se opět Johanssové povedlo dostat puk za záda Peslarová. Těsně před tím než se ale hrací předmět dostal do sítě, sudí odpískaly nedovolené bránění brankářce. Tuto nabídnutou početní výhodu ale české reprezentantky nevyužily a nestalo se tak ani při další české přesilovce.

Poslední možností, jak se skórem něco udělat bylo v závěrečných minutách hrát v šesti bez brankářky a právě k tomuto kroku se MacLoedová uchýlila. Jenže ani to Češkám nepomohlo, navíc se k puku dostala Svenssonová a ta už zamířila do prázdné, 2:0 pro Švédky. Nasměrovala tak tím Seveřanky k postupu do bojů o medaile, to Češky k bronzům z MS 2022 a 2023 další cenný kov z další vrcholné akce nepřidají.

Konečný výsledek zápasu ženského hokejového turnaje na Zimních olympijských hrách v Miláně (13.2.2026):

Čtvrtfinále:

Česko – Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Olssonová (Svenssonová, Nylénová-Perssonová), 60. Svenssonová (Kjellbinová). Rozhodčí: McKennaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3360

Sestava Česka: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Pejzlová, Křížová, Plosová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Juříčková, Pištěková, Přibylová. Trenérka: MacLeodová

