České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení

Poslední zápas ve skupině A hokejového turnaje v rámci právě probíhajících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo mezi Českem a Švýcarskem byl o tom, kdo z těchto týmů bude mít lehčí cestu k bojům o medaile. Bylo tak důležité ho zvládnout. Svěřenci Radima Rulíka začali dobře, když po první třetině vedli 1:0 po krásné akci zakončené Chlapíkem. V závěru druhé třetiny ale přišel podobný blackout jako v zápase s Francií a do třetiny třetiny tak vstupovali Švýcaři s vedením 2:1. Závěr zápasu se Češi snažili soupeře dotáhnout, na první vyrovnání ještě Švýcaři odpověděli, na to druhé v samotném závěru našli odpověď soupeři s helvetským křížem bohužel až v prodloužení. Znamená to tedy, že Češi budou mít složitější cestu k případným medailím.
Český trenérský štáb nadále nemohl pro tento veledůležitý zápas počítat s obráncem Ruttou, zraněným od úvodního zápasu s Kanadou. Do kádru se pak nevešel pro duel se Švýcary útočník Kubalík.
Podobně jako proti Kanadě i v tomto zápase hned od úvodu Češi poznali, že tento turnaj plný hvězd z NHL nabízí rychlý hokej plný neustálého napadání a dohrávaných soubojů. Takže se měl tým kolem kapitána Romana Červenky hned od úvodního buly co ohánět. Jako první výrazně za Švýcary zahrozil Kurashev, svým bekhendovým zakončením ale trefil jen lapačku českého gólmana Dostála. Ten začal záhy připomínat svůj výkon z domácího MS 2024, kdy ve finále vynuloval právě Švýcary. Za chvíli totiž vychytal i teč Sutera. Češi se z úvodního švýcarského náporu a postupem času hru dokázali vyrovnat. V 16. minutě to vše vyvrcholilo akcí dva na jednoho, kdy jeli v tandemu na švýcarskou branku Nečas s Chlapíkem, ten první nahrál do druhé vlny tomu druhému a Chlapík se tak mohl radovat z dalšího gólu na turnaji, 1:0 pro Česko. Češi mohli navíc jít do kabin na první pauzu i s dvougólovým vedením, kdyby ale Pastrňák při přesilovce netrefil tyčku. Hned na to se na druhé straně zaskvěl Dostál, jenž vychytal Mosera a ten ještě následně naštěstí pro Čechy netrefil odkrytou branku.
I na začátku druhé dvacetiminutovky byl český brankář v permanenci, když ho dvakrát nebezpečně ohrožoval Hischier. Pokaždé se tak dělo po jeho únicích, ovšem pokaždé z nich vzešel jako vítěz Dostál. Následně na druhé straně po úspěšném forčekingu Sedláka zakončoval Červenka, ale gólmana Genoniho ničím nepřekvapil. Podobně jako v další šanci Stránský. Další příležitost měli Češi díky své přesilovce, když seděl na trestné lavici Moser. To se Pastrňák dostal k bekhendové dorážce, ale i když měl před sebou odkrytou klec, gól z toho nebyl a to především proto, že mu byla vložena na poslední chvíli jedna ze švýcarských holí. Pak přišlo na řadu něco, co už Češi zažili proti Francouzů. Krátké zatmění a rozsypání dosud fungující hry. Vše začalo ve 37. minutě, kdy Josi hledal před brankou někoho dalšího ve švýcarském dresu, avšak jeho přihrávku si nešťastně srazil do vlastní branky bránící Gudas. Za chvíli byl vyloučen kapitán Červenka a právě během této přesilovky Švýcaři otočili, když dostal puk do branky Meier. Na obrat stačilo Švýcarům 104 vteřin.
Takový vývoj zápasu rozhodně český tým nečekal a ve třetí třetině trvalo z jeho stany docela dlouho, než se zcela otřepal. Ve 47. minutě přišla naděje v podobě vyrovnání poté, co Hronek vystřelil tak, že to sklepl Nečas k Šimkovi a ten rozjásal české publikum, 2:2. Jenže i tentokrát to netrvalo ze stany soupeře dlouho a opět se dostal do vedení. Konkrétně po 94 vteřinách využili Švýcaři zmatku v české defenzivě, kdy nejprve v brankovišti spadl Špaček, Kaše pak nepokryl dostatečně Sutera a právě ten vstřelil gól na 3:2. Podobně jako třeba v úvodním duelu proti Kanadě i tentokrát čeští trenéři sáhli ke změnám v útocích. Že by to mohli Češi dotáhnout minimálně do prodloužení, tou dala šanci přesilovka po faulu Fory na Sedláka. Právě během této početní výhody Hronkovo nahození skončilo za Genonim, ale gól neplatil kvůli bránění brankáři. Po následném oddechovém času už Češi sáhli ke hře bez gólmana a začal český tlak, na jehož konci Hronek přihrál na levý kruh Nečasovi a ten poslal duel do prodloužení, 3:3.
To však bohužel skončilo v 62. minutě rychlou švýcarskou protiakcí zakončenou tvrdou a přesnou střelou Kakuna.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (15.2.2026):
SKUPINA A:
Švýcarsko – Česko 4:3 po prodloužení (0:1, 2:0, 1:2 – 1:0)
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 48. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Suchánek (ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.263
Švýcarsko: Genoni - Fora, Marti, Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Berni - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Meier, Hischier, Kurashev - Niederreiter, Suter, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, D. Špaček, Ticháček - Pastrňák, Hertl, Palát - Nečas, Kämpf, Chlapík - O. Kaše, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Faksa, Flek. Trenér: Rulík
V pátečním sedmém soutěžním dni letošních Zimních olympijských her v Mláně a Cortině d´Ampezzo se v rámci biatlonového programu předistavili muži ve sprintu a i v tomto závodě dominovali francouzské vlajky. Konkrétně Quentin Fillon Maillet navázal na svůj triumf ve smíšené štafetě a bere zlato i z desetikilometrové sprinterské trati. I tentokrát mezi muži byl nejlepším Čechem Vítězslav Hornig, jenž uzavřel TOP 20. Poprvé na těchto Hrách se také ukázala skeletonistka Anna Fernstädtová, která svými dílčími výsledky v letošním Světovém poháru mohla být fanoušky pasována mezi ty, kteří získají olympijskou medaili. Po svých prvních dvou jízdách ovšem figuruje na 11. místě. Ani v dalších dvou zápasech proti Švýcarům a Norům se pak své první výhry na olympiádě nedočkal český mužský curlingový tým. Své třetí zlato na těchto Hrách naopak získal norský běžec na lyžích Johannes Klaebo a za zmínku stojí i nečekaný průběh a výsledek krasobruslařského závodu.
Zdroj: David Holub