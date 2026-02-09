Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla

Debutující olympionici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se v curlingovém turnaji smíšených párů v rámci třetího soutěžního dne Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo rozloučili právě těmito olympijskými hrami tím nejlepším možným způsobem. Jakkoli se jim nepodařilo postoupit do bojů o medaile, jejich poslední duel s Estonci Marie Kaldveová-Harri Lill zvládli a připsali si tak svou třetí výhru na těchto Hrách. Postup se od české dvojice rozhodně nečekal a i tak jistě zanechali za sebou dobrý dojem. Další Češi se v rámci pondělního dopoledního programu představili na svahu v Bormiu, kde se konala týmová kombinace, ovšem dvojice Jan Zabstřan-Martin Müller v rámci tohoto v součtu obou výkonu skončili až na posledním 20. místě. K vidění už bylo v pondělí i finále ženského slopestylu, které ovládla Švýcarka Mathilde Gremaudová.
O tom, že Zelingrová s Chabičovským z posledního duelu na této olympiádě odejdou zřejmě jako vítězové, rozhodl třetí end. V něm estonská dvojice nevyužila svou výhodu posledního kamene , čehož Češi naopak využili a rázem tak měli náskok čtyř bodů.
Ještě před pauzou se pobaltský pár rozhodl zahrát power-play, nicméně tato výhoda jim příliš bodů nepřinesla, konkrétně jenom jeden bod a pro Čechy to vypadalo od té doby nadějně.
Estoncům se sice v pátém endu povedlo využít svou výhodu posledního kamene, přičemž se tak dostali na rozdíl jednoho bodu (5:4), poté ale ale i Češi sáhli k power-play a navíc využili výhodu posledního kamene, čímž tak odskočili na dvoubodový rozdíl. Nakonec po osmi odehraných endech Češi vyhráli 8:4. A nic na to nezměnilo ani to, že závěrečný osmý end začal technickou poté, co se Chabičovský při metání dotkl estonského kamene.
„Jsme stoprocentně spokojení. Papírově jsme byli desátí, i když jsme postoupili jako devátí. I kdybychom skončili desátí, byl by to neskutečný zážitek, ale samozřejmě za osmé místo jsme hrozně rádi,“ připomněla Zelingrová, že s velkými ambicemi na svou první olympiádu Češi rozhodně nejeli.
„V posledním endu jsem je mohl docela zabít, kdybych hodil dobrý kámen. Hodil jsem ho tam ale napůl, takže asi ještě šanci měli. Ale jakmile Harri (Lill) prohodil poslední kámen, tak jsme věděli, že tam nic nemají,“ okomentoval závěr zápasu Chabičovský.
Ten byl spolu se svou parťačkou Julií Zellingrovou rád, že zažil olympijskou atmosféru s obrovským publikem včetně nemalého ostrůvku Čechů, kteří byli v hale hodně slyšet. „Bylo to skvělé i pro ně, co se sem táhli z Česka, skončit výhrou,“ uvedl k tomu Chabičovský a dodal: „Turnaj byl skvělý, ale bylo to dlouhé a fakt náročné. Myslím, že devět zápasů bylo tak akorát.“
Zabystřan s Müllerem v týmové kombinaci na chvostu. Von Almenn má druhé zlato z těchto Her
Ve specifickém závodě kombinující sjezd a slalom, tedy v týmové kombinaci, se taktéž představila česká dvojice a to sjezdař Jan Zabystřan a slalomář Martin Müller. Prvně jmenovaný si chtěl výrazně zlepšit chuť a vylepšit tak svůj výkon ze sobotního sjezdu, v němž skončil až čtyřiadvacátý. Dělal pro to všechno, například ještě před startem si zvolil tvrdší materiál oproti tomu, na kterém stál ve sjezdu. Rychlejší sjezd to ale ani tentokrát pro Zabystřana neznamenalo a bylo praktkicky už po sjezdu, že ztráta je tak veliká, že jiné než poslední 20. místo to být nemůže. Na tehdy vedoucí Italy ztráceli totiž po první polovině závodu téměř čtyři vteřiny.
„Zkusili jsme jiný setup, což asi nebyl správný směr. Cítil jsem, že je po sjezdu něco potřeba změnit. Upravili jsme lyžáky, vyměnili lyže. Zkusil jsem tvrdší model. Doufal jsem, že to bude na tvrdém povrchu trochu lepší, ale spíš se to o něco zhoršilo. Tolik jsem lyže necítil. Já jsem citový jezdec. Aspoň vím, že na super-G nemám vymýšlet ptákoviny a radši jet v osvědčeném setupu,“ nechal se slyšet po závodě Zabystřan, který tak kvůli jiným lyžím nedržel přesně stopu. „Roli hrála i tma, na trať nebylo tolik vidět. V těchto podmínkách neumím předvést svou nejlepší jízdu. Musím se s tím naučit pracovat,“ pokračoval v hodnocení svého výkonu.
Jeho průběžné poslední místo znamenalo, že do druhé části závodu nastoupil jako první jeho slalomový kolega Martin Müller. Ten byl rád, že při své olympijské premiéře protnul cílovou pásku bez problémů, nicméně dojel s obrovskou ztrátou na ostatní závodníky. Polední dvacáté místo tedy nevylepšil. „Už mi o nic moc nešlo, měli jsme velkou ztrátu. Na startu slalomu byli závoďáci o dost lepší než já. Užil jsem si to, jsem moc rád. Atmosféra byla skvělá, fanoušky jsem slyšel i během jízdy,“ komentoval svoji premiéru pod pěti kruhy Müller, přičemž Zabystřan ho doplnil: „Fajn je, že jsme se vůbec kvalifikovali. Ostatní menší státy nemají výsledky, mohly sem poslat jen jednoho člověka. A nemohou jet kombinaci.“
Závod ovládli Švýcaři, což tak znamenalo, že si svou druhou zlatou z Her odveze Franjo von Almenn, jenž tak tímto triumfem po boku kolegy Tanguye Nefa navázal na svůj sobotní triumf ve sjezdu. Protože na druhé příčce skončili shodě s odstupy 99 setin Rakušané Vincent Kriechmayr-Manuel Feller a další Švýcaři Marco Odermatt-Loic Meillard, znamenalo to mimo jiné, že bronzová medaile v tomto závodě nakonec nebyla předána nikomu a naopak předány byly hned dvě dvojice stříbrných.
Švýcarská radost byla i v ženském slopestylu
Nejen na svahu v Bormiu byl k vidění švýcarský kříž hodně vysoko. Bylo tomu tak i na 55 metrů vysoké rampě, kde své finále skákaly snowboardistky v rámci slopestylu. Po čtyřech letech v něm opět byla hodně vidět Švýcarka Mathilde Gremaudová, kdy za své umění na prkně získala od rozhodčích celkem 86,96 bodu a tím tak obhájila své zlato z Pekingu.
Stříbro si z tohoto závodu odváží Číňanka amerického původu Ku Aj-ling a to navzdory tomu, že se její druhý skok nevydařil podle představ. Musela tak absolvovat třetí jízdu a díky ní si i tak od rozhodčích celkem vysloužila 86,58 bodu. Bronz si pak ve středisku v Livignu vybojovala Kanaďanka Megan Oldhamová (76,46 bodu).
Dodejme, že Gremaudová nemá jen letošní a čtyři roky stará zlata ze slopestalu. Pod pěti kruhy ještě stačila během minulé olympiády vybojovat bronz v big airu, v Pchjongčchangu v roce 2018 pak získala stříbro opět ve slopestylu.
Po prohrách 1:5 se Spojenými státy a 3:4 po nájezdech se Švýcarskem měl být třetí duel v pořadí tím, který už měl přinést lepší náladu do týmu koučky Carly MacLoedové. Navíc se hrálo proti Finkám, se kterými se v posledních letech přetahují o bronz na světových šampionátech. Nakonec Češky v tomto zápase působily nejuvolněněji od začátku turnaje a kontrolovaným způsobem si došly k vítězství 2:0.
Zdroj: David Holub