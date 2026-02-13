Čeští hokejisté ostudu nedopustili. S Francií otočili skóre z 2:3 na 6:3

Po úvodní prohře 0:5 s Kanadou, s níž se výhra vzhledem ke kvalitě kanadského kádru ani nečekala, čeští fanoušci věřili, že se během olympijského hokejového turnaje v Miláně dočkají hned další den první české výhry. Aby také ne, když – při vší úctě k soupeři – v pátek proti Čechům nastoupili Francouzi. Začátek probíhal podle českých představ, když nad outsiderem svěřenci kouče Radima Rulíka vedli 2:0, jenže úvod druhé třetiny byl z kategorie hororových. Během čtyř minut dokázali Francouzi skóre otočit na 3:2 ve svůj prospěch. Vypadalo to tak hned v úvodu turnaje po prohře s Kanadou na nečekaný marasmus pro české fanoušky, kteří v tu chvíli měli hlavy v dlaních, možná ale české hráče nabudil svým zlatým závodem rychlobruslař Metoděj Jílek a ještě ve druhé třetině začali cestu za svým obratem, který se nakonec uzavřel na skóre 6:3.
Oproti duelu s Javorovými listy nasadil trenérský štáb do české branky namísto Dostála Vladaře, mezi obránci se pak nepředstavil kvůli zranění po jednom z kanadských zákroků Rutta a tak se tentokrát do sestavy podíval Ticháček. Ani útočné formace nezůstaly stejné. Po boku Pastrňáka a Hertla se ukázal Palát a svůj olympijský debut zažili Flek a Chlapík.
Záchvěv toho, co český tým zažije v úvodu druhé třetiny, přišel už na začátku zápasu, kdy byl Vladař otestován hned dvěma zakončeními. Od Francouzů to ale pro první třetinu všechno a na kluzišti tak začali úřadovat Češi. Ti se tak snažili najít cestu k překonání francouzského muže s maskou, který český rozumí a umí, neboť má díky tátovi český pas, i když se narodil v Dijonu. Tohoto dvacetiletého gólmana ještě trio Kaše, Hertl a Červenka ve svých příležitostech nepřekonalo, po šesti minutách hry už ale kapituloval. Tehdy přesným zakončením z levého kruhu využil Nečas první přesilovku zápasu, 1:0 pro Čechy.
Češi chtěli na to navázat i překonám gólmana Neckáře ve své následující druhé přesilovce, jenže ta se jim už tolik nepodařila. K navýšení vedení přesto došlo ve 14. minutě, kdy tvrdou střlu vypálil Kempný, 2:0.
Jakkoli se zdálo, že by to mohl být pro Čechy snadný zápas, v úvodu druhé třetiny následovala pasáž hry, se kterou nikdo nepočítal. Vše začalo Hertlovým faulem, který byl ve 22. minutě po zásluze potrestán trefou Boudona, 2:1. K šoku českých fanoušků ale nezůstalo jen u toho. Tři minuty na to totiž natropil chybu Nečas ve svém útočném pásmu, čehož soupeř využil k založení brejkové situace dva na jednoho, na jejímž konci byl opět skórující Boudon, 2:2. A aby to nebylo na nervovou soustavu českých fanoušků málo, za 110 vteřin se outsider dostal nečekaně do vedení, když vše završil Gallet. Mimochodem, byla to teprve sedmá střela, která mířila na Vladaře, 2:3 pro Francouze.
Tehdy byli všichni Češi včetně samotných hráčů zralí na ručník. Pak ale přišla zpráva o zlatě rychlobruslaře Metoděje Jílka, o čemž se hráči na ledě dozvěděla od radujících se českých fanoušků v hledišti a jakoby jim tento moment vliv čerstvou krev do žil. Nejprve se ve 34. minutě po výjezdu zpoza branky až na druhý pokus trefil Pastrňák a krátce před odchodem do kabin na druhou pauzu skórovali i ve svém oslabení především proto, když po chybě Francouzů jeli sami tři Češi na branku soupeře a vše to zakončil Stránský po spolupráci s Faksou, 4:3 pro Čechy.
Díky vydařenému českému vstupu do závěrečné třetiny, kdy Chlapík úspěšně dorazil předcházející Nečasovu střelu, pak Češi již nenechávali nikoho na pochybách, že to jsou oni, kdo v tomto duelu míří za vítězstvím. O 48 vteřin později to už bylo navíc 6:3, když po úniku bekhendovým zakončením skóroval kapitán Červenka. To už Neckář nevydržel a zamířil na střídačku.
Do závěrečné sirény už se skóre nezměnilo a to i přesto, že blízko ke svému třetímu gólu měl Boudon, avšak nakonec trefil jen tyčku. Češi si tak mohli po konci zápasu viditelně oddechnout a radovat se z prvních tří bodů na turnaji.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje na Zimních olympijských hrách v Miláně (13.2.2026):
SKUPINA A:
Česko – Francie 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (M. Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. M. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, D. Špaček) - 22. Boudon (S. Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Furlatt - MacPherson, Wyonzek (všichni Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.174
Česko: Vladař - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, D. Špaček, Ticháček - Pastrňák, Hertl, Palát - Nečas, Kämpf, Kubalík - O. Kaše, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Faksa, Flek - Chlapík. Trenér: Rulík
Francie: Neckář (42. Junca) - Guebey, Auvitu, Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon - Bellemare, S. Da Costa, Fabre - Texier, Boudon, Dair - Bertrand, Ritz, Rech - S. Treille, Addamo, Douay - od 21. navíc K. Bozon. Trenér: Y. Treille
