Curleři Zelingrová-Chabičovský si připsali výhru i prohru, Vonnová sjezd kvůli pádu nedokončila, Klaebo vyhrál skiatlon

I v neděli pokračoval v rámci právě probíhajících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo pokračoval pro českou smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský jejich olympijský turnaj dvěma zápasy. Po předešlých výhrách nad Jihokorejci a Švýcary v neděli dokázali až senzačně vyhrát nad zkušenou norskou dvojicí Kristin Skaslienová-Magnus Nedregotten, která obhajuje stříbro z posledních Her v Pekingu. Po nečekané výhře 6:3 ještě chvíli žila naděje pro český pár (debutující na olympiádě) na postup do bojů o medaile, jenže v neděli odpoledne narazili na domácí Italy Stefanii Constantiniovou a Amose Mosanera a s těmi už prohráli jasně 2:8. Zraky olympijských fanoušků se během neděle upínala i k ženskému sjezdu, kde byla největším tahákem Lindsey Vonnová. Pro ni ale tento sjezd skončil těžkým pádem krátce po startu a musela být vrtulníkem převezena do nemocnice. Přesto se ale ve sjezdu z vítězství radovali Američané zásluhou Breezy Johnsonové. Závodilo se i v běžeckém lyžování, kdy svůj skiatlon jeli muži a kde žádné překvapení nedopustil Nor Johannes Klaebo.
Třetí soutěžní den 25. Her zimní olympiády začal pro smíšený český curlingový pár Zelingrová-Chabičovský více než dobře a vypadalo to, že se do něj dobře vyspali. Během dopoledne se utkali s velezkušeným norským manželským párem Kristin Skaslienová- Magnus Nedregotten, s nimiž od počátku hráli vyrovnaný mač.
Ten se začal lámat ve třetím endu, kdy Češi měli výhodu posledního kamene. Právě tehdy Norka Skaslienová svým nešťastným hodem vyrazila jen jeden český kámen z cílových kruhů, ale zároveň pak norský kámen nezaroloval podle norských představ, tedy do středu. Dala tím tak šanci Čechům, konkrétně Zelingrové hodit to tak, aby jedním svým hodem zabila dvě mouchy jednou ranou – respektive bodovat hned dvakrát. A to se podařilo.
Od té doby bylo znát, že je na Norech tlak, z čehož pramenila jejich následná chyba ve čtvrtém endu, v němž si Norové sami vyrazili svůj tehdy nejlépe postavený kámen a Češi se tak mohli zase radovat z dalších nečekaných bodů. Následně se rozhodli Seveřané k výhodě zvané power-play, při níž jsou dva předinstalované kameny na boku ledové plochy, nikoli v jejím středu. Protože ale z toho vzešel pro Nory jen jeden bod, Češi tak byli k nečekanému úspěchu zase o něco blíže.
Zelingrová-Chabičovský už si vybudovaný náskok přeci jen hlídali skoro jako zkušení mazáci a to i přesto, že duel ještě nabídl dvě kritické situace. Nejprve v šestém endu dokázala Zelingrová zahrát vítězný poslední kámen, v sedmém endu naštěstí pro Čechy chybovala Skaslienová. Kromě toho duel nabídl i zajímavý moment, v němž se Zelingrová při metání dotkla svého kamene a i když tento kámen se Čechům nad míru povedl, díky tomuto gestu fair play se musela situace vracet do původního stavu.
Zdálo se, že by tento úspěch mohl české smíšené dvojici pomoci do následujícího duelu s domácí Itálií, ale opak byl nakonec bohužel pravdou. Začátek tohoto zápasu ale i tak nejprve českému páru vyšel, když v něm vedl, po čtyřech odehraných endech už ale bylo zase všechno jinak. Italský pár rychle odskočil do vedení 7:1 a ani po pauze se duel nevyvíjel tak, jak by si čeští fanoušci přáli. Po pátém endu u už totiž byl rozdíl sedmi bodů.
Definitivně o všem rozhodl následující šestý end, navzdory tomu, že se českému páru ještě povedlo získat další čestný bod. Poté Zelingrová s Chabičovským uznali, že už není na obrat žádná šance a předčasně tak ukončili nejen tento duel, ale jejich veškeré naděje na postupu do bojů o medaile.
Dvě americké tváře ženského sjezdu. Ta Johnsové byla šťastná, ta Vonnové byla plná bolesti
Sjezd alpských lyžařek byl tahákem pro mnoho sportovních fanoušků a to i pro ty české, jakkoli v něm nemohla startovat Ester Ledecká kvůli termínové kolizí soutěží, neboť – jak známo – Ledecká závodila na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Fanoušci z celého světa se na tento sjezd těšili i především proto, že se na svah postavila americká legenda Lindsey Vonnová, která byla o to víc sledována poté, co v generálce na tyto Hry v Crans Montaně upadla a zpřetrhala si přední zkřížený vaz.
Závod ale nakonec ovládla jiná Američanka Breezy Johnsonová. Ta totiž zajela jízdu o čtyři setiny rychlejší než nakonec druhá Němka Emma Aicherová. Cenného kovu se z tohoto svahu v Bormiu dočkali i domácí Italové zásluhou Sofii Goggiaové. Ta ztratila na první Američanku šest desetin.
Startovala však jen dvě startovní čísla po třinácté v pořadí Lindsey Vonnové, na níž se upínaly zraky všech, jak si v tomto závodě povede. Bohužel ale pro ni závod skončil prakticky hned poté, co vyjela ze startu. Po nešťastném zavléknutí ruky do branky se přetočila ve velké rychle tvrdě spadla a následně se kutálela po sjezdovce. Všichni v tu chvíli oněměli a sledovali, jak to s Vonnovou vypadá. Bylo slyšet ze zvukových mikrofonů její bolestné sténání a nakonec ji musel po dvaceti minutách odvézt vrtulník do nemocnice. Tam už podstoupila operaci zlomené nohy a momentálně se nachází na jednotce intenzivní péče.
Závodu se jinak zúčastnili i tři české reprezentantky. Nejlepší z nich Barbora Nováková skončila na 25. místě, Alena Labaštová na 29. místě a Elisa Negriová na 31. místě.
Skiatlonové medailové pódium ovládli Norové v čele s Klaebem. Mezi ně se vklínil Francouz
Po sobotním ženském skiatlonovém závodě si v neděli svůj olympijský skiatlon zajeli i muži. Stejně jako v ženském závodě, ani v tom mužském nedošlo na předních příčkách k žádnému překvapení. Celý závod si Klaebo jel ten svůj a i když mohl ztratit na několika strmých stoupáních, nedopustil to. Dotírajícího Francouze Lapaluseho se zbavil díky svým skvěle připraveným lyžím a poté, co svým soupeřům hvězdný Nor ujel na posledním stoupání, bylo o jeho vítězství v tomto závodě rozhodnuto. Mimochodem, bylo to pro něj první zlato z distančního závodu. Dodejme, že druhý skončil Francouz Mathis Desloges a třetí další Nor Martin Nyenget.
Českému běžci na lyžích Michalu Novákovi se dařilo především v klasické části, po níž figuroval na slušném devátém místě s tím, že na vedoucí skupinu závodníků plnou Norů včetně Klaeba neztrácel mnoho. Bruslení už ale Novákovi tolik nešlo a proto nakonec dojel do cíle až jako devatenáctý.
Mezi dalšími českými reprezentanty, kteří se v neděli představili byl také sáňkař Ondřej Hyman, který nakonec obsadil 22. místo a také snowboardistka Lucie Záveská, která neprošla kvalifikací v big airu, i když se na největší big airové rampě, která kdy byla postavena, neztratila svými výkony. Nakonec skončila sedmnáctá, když získala od rozhodčích za své tři skoky 144,25 bodu a k postupu jí tak chybělo 11,5 bodu.
