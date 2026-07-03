Další překvapení na fotbalovém MS. Už v šestnáctifinále skončili Němci a Nizozemci

David Holub

3. července 2026 17:19

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V rámci druhého hracího dne úvodního kola vyřazovací fáze právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale došlo k dalším překvapivým výsledkům. Postarali se o to favorizovaní Němci a Nizozemci. Zatímco Německo ve svém šestnáctifinále nestačilo na Paraguay poté, co nezvládlo penaltový rozstřel, Nizozemsko taktéž na penalty nepřešlo přes Maroko. Brazílie naopak žádné překvapení nepřipustila, i když první poločas s Japonskem se nevyvíjel zrovna podle jejích představ. Díky výrazně zlepšenému výkonu ve druhé půli ale favorizovaní Jihoameričané otočili skóre z 0:1 na 2:1.

Fotbalisté Německa, přestože ze své skupiny postoupili z prvního místa se šesti body za dvě výhry nad Curacaem a Pobřeží slonoviny, už výkon proti posledně jmenovanému africkému celku nebyl optimální, jelikož obraceli skóre z 0:1 na 2:1. V závěrečném duelu proti Ekvádoru pak překvapivě naopak 1:2 padli. Oprávněně tak vzrostli u německých fanoušků, zda takové výkony budou Němcům stačit na postup soutěží dál. Už šestnáctifinále ukázalo, že nebude. Navíc jeho samotný začátek jako by ukázal, že to Němci s Paraguayci nebudou mít jednoduché.

Jihoameričané totiž zahrozili již po pár vteřinách po rohovém kopu, po kterém se míč dostal k Junioru Alonsovi, tomu se ale gólmana Neuera překonat nepodařilo. Následující minuty už se hrály podle očekávání – Paraguay se stáhla do defenzivy a německý celek tak měl prostor pro kombinaci. Takový obrázek hry ale k žádnému většímu vzrušení na hřišti nevedl. Až ve 42. minutě po dalším paraguajském rohovém kopu přišlo další vzrušení. Němečtí hráči sice nejprve dokázali dostat míč ze šestnáctky pryč, ovšem po následující líbivé kombinaci, na jejímž konci byl úspěšně hlavičkující Julio Ensico, 1:0 pro Paraguay.

Úkol pro Němce byl tak pro druhý poločas jasný, nepříznivý stav vyrovnat, ideálně obrátit. První část z tohoto stanoveného cíle se podařila našim západním sousedům už v 54. minutě, kdy Wirtz odcentroval přesně na Havertze, jenž zakončil akci hlavou, 1:1.

Na neštěstí pro Němce další gól do konce základní hrací doby nepřidali a protože ani soupeř ke změně skóre do té doby nepřispěl, následovalo prodloužení. V něm, konkrétně ve 102. minutě, se Tahovi sice podařilo skórovat, ale protože tomu předcházel Amiriho faul na gólmana Gilla, čehož si všimli u VARu, tato trefa byla nakonec odvolána. Protože ani druhá část prodloužení nerozhodla, musely o všem rozhodnout až penalty.

Jakým směrem tento rozstřel půjde, to už naznačila první série, v níž se netrefil Havertz. Němci byli o to blíže vypadnutí po čtvrté sérii, kdy neskóroval ani Woltemade. Jenže Paraguayci tehdy ještě tuto nabídnutou příležitost neproměnili v postup kvůli zákroku Neuera. Když pak ale v šesté sérii netrefil Tah, Paraguayci už další zdramatizování nedovolili a konkrétně Canale definitivně rozhodl o senzačním postupu Jihoameričanů.

Na penalty prohráli v šestnáctifinále i další favorité z Nizozemska

Už po osmnácti minutách hry mohli dostat Nizozemci v zápase s Marokem signifikantní gól z rohového kopu, neboť mohl dostat třetí gól z rohového kopu na tomto turnaji. Tentokrát ale brankář Verbruggen dokázal Ajnávího hlavičku vyrazit. Stejně tak si následně nizozemský brankář poradil i s Hakimího střelou z hranice šestnáctky, která mířila pod břevno. Hakimí hrající 100. zápas za Maroko poté na druhé straně centroval na Saibárího, kterému chybělo málo k tomu, aby vstřelil čtvrtý gól na mistrovství.

Přestože Nizozemci do tohoto zápasu platili za jeden z nejofenzivnějších týmů, nyní v první půli toho moc dopředu neměl. Vždyť během 40 minut nevyprodukoval ani jedno zakončení. Když do konce prvního dějství zbývaly tři minuty, na nizozemskou nemohoucnost už se nemohl dívat Van de Ven a rozhodl se vypálit z dálky. Gólman Bunú se ale zaskvěl zákrokem.

Jako kdyby to byla předzvěst toho, že po obrátce budou Maročané čím dál nebezpečnější. V první marocké šanci ve druhém dějství dostal Hakimí přihrávku mezi dvěma obránci, aby pak z úhlu vystřelil do břevna. Poté se trenér Koeman rozhodl hned ke dvojímu střídání, přičemž mimo jiné na hrací plochu vyslal i Weghorsta. Ten nejprve začal akci úspěšným hlavičkovým soubojem ve středu hřiště, aby následně Summerville poslal míč na Gakpa, jenž tak vstřelil branku, kterou věnoval jemu nedávno nenarozeného syna, o kterého tragicky přišel, 1:0 pro Nizozemsko. Už už se zdálo, že Nizozemcům jednobrankové vedení bude stačit, ale v první minutě závěrečného nastavení Talbího centrovaný míč usměrnil přesně hlavičkou Diop a bylo to 1:1.

V následném prodloužení byl blízko rozhodnutí Rahimí, ale i tentokrát brankář Verbruggen zachránil Nizozemce. Vše tak směřovalo k penaltám. Ty na MS v historii Nizozemci absolvovali hned dvakrát (pokaždé s Argentinou) a pokaždé je nezvládli. A nezvládli je nakonec ani teď a to navzdory tomu, že nejprve Ajnáví trefil břevno. Brankovou konstrukci totiž poté trefil i Kluivert, který mířil do tyče. Rahimí měl štěstí, když jeho penaltu si gólman Verbruggen srazil do sítě. Čtvrtá série nabídla neúspěchy na obou stranách (Timber střílel mimo, Hakimí trefil tyč). V závěrečné sérii se ukázala výjimečnost marockého gólmana Bunúa a poté, co vychytal Summervillea, Saibárí rozhodl o marockém postupu s tím, že Maročané se mohou těšit na osmifinálový duel s Kanadou.

Brazílie překvapení nedopustila. Díky zlepšené druhé půli otočila duel s Japonskem

Až ve 29. minutě se v duelu Brazílie vs. Japonsko byla k vidění první zaznamenáníhodná akce a překvapivě ji připravili Japonci. A ještě překvapivěji z ní hned dokázali skórovat. Na polovině hřiště se po chybné brazilské rozehrávce dostal k míči Sano a ten pak pelášil nejkrátští cestou k brance, aby na ni ještě zpoza šestnáctky vypálil k tyči. Udělal to nejpřesněji jak mohl, 1:0 pro Japonsko.

Druhá půle byla z pohledu favorizovaných Brazilců daleko vydařenější. V 52. minutě po centru zahrozil hlavičkující Guimaraes, Suzuki tehdy ale ještě Japonsko držel v naději. Následně nebezpečně zakončoval Casemiro, ale ten se nakonec trefil až v 56. minutě po centru Gabriela. Dvě minuty na to mohli jít Brazilci i do vedení, kdyby proti Viníciusi Júniorovi nezasáhl gólman ve spolupráci se svou brankovou konstrukcí.

Na rozhodující branku si Brazilci nakonec museli počkat až do šesté minuty nastavení, kdy se trefil střídající Martinelli, jehož střela se ještě odrazila od tyče. Brazilci tak tedy stále žijí svůj sen, získat první titul mistrů světa od roku 2002.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (29.6.2026):

Šestnáctifinále:

Německo – Paraguay 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 3:4

Branky: 54. Havertz – 42. Enciso. Penalty proměnili: Kimmich, Musiala, Amiri – Maurício, G. Gómez, Galarza, Canale. Neproměnili: Havertz, Woltemade, Tah – Sanabria, Balbuena. Rozhodčí: Džajíd – Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) – Guzmánová (video, Nik.). ŽK: Havertz, Musiala, Nagelsmann (trenér) – Cubas, Galarza, Alfaro (trenér). Diváci: 63 945

Německo: Neuer – Kimmich, Rüdiger (110. Thiaw), Tah, Brown – Nmecha (46. Goretzka), Pavlovic (79. Anton) – Sané (88. Woltemade), Undav (63. Musiala), Wirtz (110. Amiri) – Havertz. Trenér: Nagelsmann

Paraguay: Gill – Cáceres (99. Ojeda), G. Gómez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) – Cubas – Almirón (91. Velázquez), Bobadilla (99. Sanabria), Galarza, Enciso (57. Maurício) – Ávalos (55. Caballero). Trenér: Alfaro

Nizozemsko – Maroko 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), na pen. 2:3

Branky: 72. Gakpo – 90.+1 Diop. Penalty proměnili: Koopmeiners, Weghorst – Rahimí, Talbí, Saibárí. Neproměnili: Kluivert, Q. Timber, Summerville – Ajnáví, Hakimí. 

Rozhodčí: Sampaio – Pires, Boschilia (všichni Braz.) – Gallo (video, Kol.). ŽK: Diop (Mar.) Diváci: 51 423

Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké (71. Koopmeiners) , Van de Ven (87. Hato) – De Jong (110. De Roon), Gravenberch (87. Q. Timber) – Summerville, Brobbey (71. Weghorst), Gakpo (113. Kluivert). Trenér: Koeman

Maroko: Bunú – Hakimí, Diop, Riád (75. Salá-Addín). Mazráví – Díaz (79. Jasín), Búaddí (79. Múrabat) – Únáhí (86. Rahimí), Ajnáví, Channús (87. Talbí) – Saibárí. Trenér: Vahbí

Brazílie – Japonsko 2:1 (0:1)

Branky: 56. Casemiro, 90.+6 Martinelli – 29. Sano. Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni – De Bello (video, všichni It.). ŽK: Casemiro, Danilo – Sano, Kamada, D. Suzuki. Diváci: 68 777

Brazílie: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paquetá (46. Endrick) – Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti

Japonsko: Z. Suzuki – Tomiyasu, Taniguči, H. Ito – Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. D. Suzuki) – D. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+8 Ogawa) – Ueda. Trenér: Morijasu

1. července 2026 21:05

Prvním osmifinalistou fotbalového MS je Kanada. Jihoafričany pokořila gólem v nastavení

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Zdroj: Libor Novák

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