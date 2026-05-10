Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty

Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S“. To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.
Slavia se Spartou nedohrály sobotní vzájemné střetnutí především proto, že slávistický běsnící dav na hřišti napadl hned tři sparťanské fotbalisty – brankáře Jakuba Surovčíka, obránce Jakuba Martince a útočníka Matyáše Vojtu. Sparťané tak odmítli následně na hřiště nastoupit, naopak zamířili do svého klubové autobusu a opustili tak Eden.
Nyní disciplinárka ve svém prohlášení uvedla, na co se při posuzování incidentu zaměří především: „Pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k pozdržení zahájení utkání, vhazování pyrotechniky do sektoru pro hostující fanoušky, výtržnosti fanoušků, hromadné vniknutí fanoušků na hrací plochu, napadení hráčů, vhazování předmětů na hrací plochu.“
Podle současného disciplinárního řádu tak hrozí pokuta ve výši až 10 000 000 korun, odehrání zápasů bez diváků či uzavření stadionu. S kontumací výsledku zápasu se počítá. „S ohledem na zvláště závažné události, k nimž došlo v závěru sobotního utkání mezi Slavií Praha a Spartou Praha, Disciplinární komise LFA v neděli mimořádně zasedla, aby se případem začala bezodkladně zabývat a stanovila další procesní postup. Komise tím zároveň jasně deklaruje, že událostem tohoto charakteru bude věnovat maximální pozornost a bude je řešit s důrazem odpovídajícím jejich povaze,“ sdělil k tomu, jak k případu bude disciplinárka postupovat, její předseda Jiří Matzner.
Ten tak tedy dopředu dává najevo, že v trestání bude komise nekompromisní. „Bez ohledu na výsledek disciplinárního řízení považuje komise za nutné již nyní zdůraznit, že vniknutí na hrací plochu během utkání, fyzické útoky vůči aktérům utkání, vhazování pyrotechniky mezi ostatní fanoušky i další projevy násilného či nebezpečného chování nemají ve sportu ani ve slušné společnosti žádné místo. Disciplinární komise LFA bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno,“ dodal Matzner.
Vedle Slavie, která už deklarovala, že přijme jakýkoli trest a že bude ve stíhání výtržníků spolupracovat jak s policií, tak s příslušnými fotbalovými orgány, bude disciplinárkou trestána i Sparta. I v případě jejích fanoušků se disciplinárka bude zabývat použitím pyrotechniky, vhazováním pyrotechniky na hrací plochu, výtržnostmi fanoušků a poškozením zařízení stadionu.
Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.
